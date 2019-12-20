У беременной пассажирки случился срыв из-за сотрудников «Аэрофлота»

Беременная женщина, планировавшая улететь рейсом «Аэрофлота» в Коста-Рику была доведена до истерики в результате некомпетентности сотрудников авиакомпании. Семейная пара из России воспользовалась услугой «животное эмоциональной поддержки», чтобы взять с собой на борт двух собак породы бигль. При этом супруги заранее подготовили медицинские справки о том, что пассажирке действительна необходима поддержка питомцев.
На своей странице в «Фейсбук» муж женщины рассказал, что в зоне контроля пару отказались пускать на борт со зверями. Из-за этого супруги едва не упустили самолет, а переволновавшаяся путешественница начала рыдать. Тогда представители перевозчика вызвали фельдшера, который предложил вколоть ей успокоительное, несмотря на поздний срок в беременности. В конце концов работники «Аэрофлота» связались с американскими коллегами и лишь после этого пассажиры смогли попасть на авиалайнер.
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