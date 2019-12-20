В мире: США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?

Согласно заявлению командующего ВВС США в Тихом и Индийском океанах генерала Чарльза Брауна, «было бы полезно» разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При этом Браун подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо переговорах или консультациях, касающихся такого рода американской инициативы, со странами региона. А значит, речь идет о возможном одностороннем шаге США. Китай же считает такого рода развёртывание ракет в непосредственной близости от его границ прямой угрозой национальной безопасности.

Заявления из уст начальников отдельных оперативных командований вооружённых сил США говорят о том, что планы по размещению РСМД в АТР уже прорабатываются на их уровне. Политическая же «отмашка» на создание такого рода планов, судя по всему, непублично сделана ранее.

Планируемые места размещения будущих американских РСМД в Азии пока что не оглашаются, однако их вполне можно определить, опираясь на структуру союзнических договоров США в регионе. Скорее всего, в качестве плацдарма для размещения американских РСМД может быть использована Япония или Южная Корея, так как оба этих государства до сих пор критически зависят от США. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Южной Корее создаёт, кстати, предельно опасный прецедент: расстояние между Сеулом и Пекином по кратчайшему воздушному пути составляет лишь около 950 километров. Это вдвое меньше, чем было между Москвой и передовыми позициями американских РСМД в Европе в начале 1980 годов, когда от столицы СССР такие ракеты отделяло чуть больше 2000 километров.

Как следствие, размещение американских РСМД в Южной Корее уже станет крайне опасным шагом. Фактически речь будет идти о том, что у США появится неиллюзорная возможность нанесения первого обезоруживающего ракетного удара по Китаю, от которого защитить столицу КНР будет крайне затруднительно, если не невозможно. Просто в силу того, что подлётное время таких американских ракет составит не более 10 минут. А это, в свою очередь, определяет необходимость мгновенного запуска всего китайского ядерного арсенала в сторону США при любом пуске ракет с территории Южной Кореи – с целью избежать потери управления после уничтожения или критического разрушения китайской системы стратегического ракетного ответа.

Стоит также упомянуть, что в предельном случае США могут вытащить на свет божий даже «тайваньскую карту», пойдя на размещение своих ракет на этом острове, пока что фактически независимом от континентального Китая. Ещё в августе 2019 года Тайвань сообщил о принятии на вооружение собственных сверхзвуковых крылатых ракет Yun Feng с дальностью 1500 км, которые в островной прессе прямо назвали «антипекинскими». На острове эти ракеты называют «защитным оружием», однако предполагается, что в случае военного конфликта их целью станут не китайские ВМФ или десантные части армии КНР, но инфраструктурные объекты в глубине материкового Китая.

В частности, удар может быть нанесен по таким крупным городам, как Гонконг или Шанхай, а также по целям в экономически развитых провинциях Гуандун, Фуцзянь и Чжэцзян. Yun Feng сможет поразить важные объекты КНР, включая атомные электростанции, хранилища со стратегическими запасами нефти, скоростные железные дороги, мосты и туннели. Тайвань – настоящий «непотопляемый авианосец»: большая часть густонаселенных и развитых прибрежных районов южного Китая отстоит от него всего лишь на 300-800 километров.

Пока что взаимоотношения Вашингтона и Тайбэя формируются с оглядкой на «Шанхайское коммюнике» 1972 года, когда тогдашний президент США Ричард Никсон пошел на нормализацию отношений с КНР, частью которых стал отказ от масштабной военной и политической поддержки Тайваня. Однако военно-техническое сотрудничество и поставки американских вооружений Тайбэю продолжались всё это время. А это позволяет предположить, что и возврат американских военных баз на остров, после их вывода в 1972 году, также может стать вполне вероятным.

Определяться такой шаг будет, безусловно, общим направлением китайско-американских отношений, так как после него взаимоотношения США и КНР можно будет считать окончательно испорченными. Если же это произойдёт – размещение американских РСМД на Тайване, к тому же несущих ядерные боевые части, выглядит предельно логичным. И, конечно же, ещё более опасным, чем в Японии или Южной Корее.

Глобальное обострение

Управляемая эскалация в вопросе РСМД в АТР необходима Соединённым Штатам для того, чтобы сдерживать Китай в его нынешнем состоянии «экономического гиганта» и «военного середнячка». Именно эта цель уже несколько раз декларировалась американскими политиками и военными, как основной план США – так как глобальной термоядерной войны с КНР Америка не хочет ровно в той же степени, что и с СССР времён холодной войны.

На сегодняшний день Китай с точки зрения ракетно-ядерного потенциала во многом напоминает СССР середины 1960 годов. Его пусковые установки и ракеты малочисленны и несовершенны, стратегические бомбардировщики представляют собой копии устаревших советских Ту-16, а геостратегическое положение крайне уязвимо. У Китая практически нет военных баз за пределами собственной территории, тем более баз, приспособленных для базирования носителей ядерного оружия. Как следствие, блокадная стратегия в АТР и эскалация путём размещения РСМД вполне может сработать – пока что стандартный ответ Китая на неё выглядит непропорционально затратным и связан с практически полной перестройкой китайской ядерной «триады». Фактически сегодня КНР хотят втянуть в столь же разорительную гонку вооружений, которая сгубила поздний СССР.

Интересно и то, что Китай, не связанный в прошлом положениями Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), уже имеет в своём распоряжении крылатые ракеты средней дальности наземного базирования. Это изделие CJ-10K, которое является улучшенной репликой советской крылатой ракеты X-55. В районе 2001 года Китай купил документацию и опытные образцы X-55 через Киев, воспользовавшись, кроме того, услугами днепропетровского КБ «Южное», которое во многом помогло КНР усовершенствовать Х-55 до уровня CJ-10K. В частности, китайцы избавились от выдвижного двигателя, который повышает радиолокационную сигнатуру ракеты. К настоящему моменту Китай уже провёл испытания CJ-10K в наземном, воздушном и морском вариантах, получив в своё распоряжение практически универсальную крылатую ракету.

Таким образом, как ни странно, Китай уже был готов к выходу США из ДРСМД и к возможному размещению американских крылатых и баллистических ракет на Тайване, в Южной Корее или в Японии.

Как следствие, его ответ на такие шаги может быть проведен в нестандартной манере. Кроме взятия под прицел американских ракетных баз в АТР, Китай может столь же спокойно разместить собственные крылатые и в перспективе баллистические ракеты, например, на Кубе или в Венесуэле, с которыми у Пекина в последнее время выстроились крайне дружеские экономические и политические связи.

Конечно, пока что такие ответные китайские шаги тоже находятся «за горизонтом» окончательного перехода к китайско-американскому конфликту от нынешнего охлаждения взаимоотношений, но в такой возможной поменявшейся реальности они выглядят предельно логичными. Ведь именно в такой логике действовал СССР в момент Карибского кризиса, «разменяв» ракетную базу на Кубе на ликвидацию позиций американских ядерных ракет в Турции.

Для РФ такое обострение конфликта между Китаем и США выглядит, к сожалению, также крайне опасным. Гипотетическое размещение РСМД в Японии или в Южной Корее по факту ставит под удар и всю инфраструктуру РФ на Дальнем Востоке. Так как по ровно тем же причинам любой пуск ракеты с территории этих стран может обоснованно восприниматься, как атака на Россию – с предельно узким временным «окном» на принятие решений и запуск ответных действий.

При этом для РФ фактор «тесноты» АТР также работает в обостренном виде: от Сеула до Владивостока всего лишь около 745 км по «воздушной» прямой.

Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, которое он сделал в октябре 2018 года, предвосхищая выход страны из ДРСМД, Соединённые Штаты будут продолжать наращивать ядерную мощь, пока остальные страны «не придут в себя». Отдельно он подчеркнул, что эти слова «обращены напрямую к РФ и Китаю». Принимая такой общий политический посыл и учитывая последние американские заявления, которые идут уже с уровня военных, можно понять, что США пытается напугать Китай и Россию новой гонкой ракетно-ядерных вооружений. Причём делают это, используя всю ту же карту РСМД, которой они пытались шантажировать СССР дважды – в начале 1960-х и в конце 1970-х. Оба раза они разместили свои ракеты в опасной близости от границ Советского Союза – и ожидаемо получили крайне неприятный для самих США геополитический и военный ответ.

Поэтому в такой ситуации можно только посетовать на короткую память американской элиты. Ведь если не получилось у Джона Кеннеди и у Рональда Рейгана, то почему должно получиться у Дональда Трампа? Или США считают, что Китай – это более лёгкий соперник, нежели СССР?

Наверное, оба этих вопроса имеют иные ответы, нежели это сегодня представляется в выкладках и планах Белого дома и Пентагона.

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