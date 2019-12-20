Медики предупредили о ранних признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эти патологии развиваются медленно, потому симптоматика часто неявная и малозаметная.

Раннее выявление болезни – залог ее успешного лечения без рисков развития осложнений. Чаще всего патологии сердечно-сосудистой системы дают о себе знать появлением одышки, учащенного сердцебиения, отечности ног, живота и нижней части спины, чрезмерной утомляемости, головокружения, спутанности сознания и боли в левой верхней части тела. Симптомы могут появляться не систематически, что дает больным повод не принимать их всерьез. Без адекватной терапии эти проявления осложняются до острых состояний. Человек обращается за помощью уже с инфарктом или другими серьезными болезнями. В этом случае могут иметь место тяжело поддающиеся лечению осложнения.

Профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний является правильное питание и хороший уровень двигательной активности. Специалисты призывают при обнаружении вышеописанных симптомов сразу обращаться за помощью к врачу, вовремя проходить обследования. Это поможет своевременно выявить возникшие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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