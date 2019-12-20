Составлен ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года

На основе крупнейшей в мире базы данных о кинематографе IMDb экспертами был составлен рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года выпуска. При создании ТОПа-10 в учёт принимались не оценки интернет-пользователей, а информация по просмотрам веб-страниц и показатели популярности.

Первые три позиции рейтинга – у приключенческой ленты «Хищные птицы» о противостоянии супергероинь руководителю преступного мира, у фентезийной картины «Соник в кино» и у американского кинобоевика «Топ Ган: Мэверик» (сиквел фильма «Лучший стрелок») с Томом Крузом в главной роли. На четвёртом месте ТОПа – детективный триллер «Не время умирать», представляющий собой 25-ю «серию» фильмов о коммандере Военно-морского флота Великобритании Джеймсе Бонде. На пятой строке эксперты разместили предстоящую американскую художественную ленту «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Картина является 24-м фильмом кинематографической вселенной Marvel и первым её проектом в так называемой Четвёртой фазе.

Далее в «десятке» самых ожидаемых фильмов 2020 года числятся историческая драмам «Мулан», фэнтезийный кинобоевик «Чудо-женщина: 1984», научно-фантастическая лента «Дюна», приключенческий боевик о супершпионах «King’s Man: Начало», а также очередная глава высокоскоростной экшн-франшизы о неуловимом Доминике Торетто «Форсаж 9».

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