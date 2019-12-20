Меладзе положил руку на грудь Брежневой на глазах у ребенка

Конец 2019 года для 37-летней
Веры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что муж
вокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летний
музыкант увлекся 31-летней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
Вера Брежнева на сплетни
внимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутить
романы. Чтобы развеять слухи, артистка опубликовала в личном «Инстаграм»
семейный снимок.
На фото запечатлена 10-летняя
дочь Веры Брежневой от предыдущих отношений Сара. Девочка прильнула к плечу сидящей
рядом матери. На груди артистки, которая неполностью попала в кадр, лежит
мужская рука, судя по всему, она принадлежит Константину Меладзе.
«Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг
выдается такое время с семьей… Бесценно», – призналась Вера Брежнева.
Также знаменитость продемонстрировала новогоднюю ель,
которая установлена в гостиной ее дома. Высокое дерево украшено серебристыми шариками,
шишками и светящейся гирляндой.
Напомним, у Веры Брежневой двое детей. Старшая наследница
вокалистки, Соня, родилась в 2001 году. Ее отец бизнесмен Виталий Войченко. Девушка живет
в США, учится в местном колледже. Младший отпрыск знаменитости, Сара, появилась
на свет в 2009 году в браке Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Девочка
проживает с родительницей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Илон Маск надеется на удачную посадку беспилотного корабля Starliner, которому не удалось осуществить стыковку с космической станцией, и пожелал ему успеха. NASA и Boeing планируют его возвращение на Землю 22 декабря. Полет продолжается в нормальном режиме, сбои в системе жизнеобеспечения отсутствуют. Глава компании SpaceX Маск отметил трудности нахождения корабля на орбите, он надеется на быстрое […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Отнеси это дяде»: сын звезды Голливуда поделился шокирующими откровениями / 24 октября
- Ученые рассказали о секретах цифровой голографии / 17 декабря
- Мнение: О постыдной тайне Иосифа Сталина / 15 декабря
- Эвелина Блёданс устроила секс-танцы на премьере Станислава Садальского / 15 декабря
- Быть немножечко гражданином, или Есть достоинство, нет времени / 11 ноября
- «Новая газета» направила в СК, Генпрокуратуру и АП данные предполагаемого участника казни сирийца / 28 ноября
- Чудо-женщина: Ирина Шейк в золотом корсете Тьерри Мюглера на обложке журнала 7Hollywood / 17 декабря
- Зеленский поставил крест на общем будущем России и Украины / 8 ноября