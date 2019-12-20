Меладзе положил руку на грудь Брежневой на глазах у ребенка

20.12.2019, 15:58, Разное

Конец 2019 года для 37-летней
Веры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что муж
вокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летний
музыкант увлекся 31-летней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Вера Брежнева на сплетни
внимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутить
романы. Чтобы развеять слухи, артистка опубликовала в личном «Инстаграм»
семейный снимок.

На фото запечатлена 10-летняя
дочь Веры Брежневой от предыдущих отношений Сара. Девочка прильнула к плечу сидящей
рядом матери. На груди артистки, которая неполностью попала в кадр, лежит
мужская рука, судя по всему, она принадлежит Константину Меладзе.

«Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг
выдается такое время с семьей… Бесценно», – призналась Вера Брежнева.

Также знаменитость продемонстрировала новогоднюю ель,
которая установлена в гостиной ее дома. Высокое дерево украшено серебристыми шариками,
шишками и светящейся гирляндой. 

Напомним, у Веры Брежневой двое детей. Старшая наследница
вокалистки, Соня, родилась в 2001 году. Ее отец бизнесмен Виталий Войченко. Девушка живет
в США, учится в местном колледже. Младший отпрыск знаменитости, Сара, появилась
на свет в 2009 году в браке Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Девочка
проживает с родительницей.



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