Меладзе положил руку на грудь Брежневой на глазах у ребенка

Конец 2019 года для 37-летней

Веры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что муж

вокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летний

музыкант увлекся 31-летней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Вера Брежнева на сплетни

внимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутить

романы. Чтобы развеять слухи, артистка опубликовала в личном «Инстаграм»

семейный снимок.

На фото запечатлена 10-летняя

дочь Веры Брежневой от предыдущих отношений Сара. Девочка прильнула к плечу сидящей

рядом матери. На груди артистки, которая неполностью попала в кадр, лежит

мужская рука, судя по всему, она принадлежит Константину Меладзе.

«Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг

выдается такое время с семьей… Бесценно», – призналась Вера Брежнева.

Также знаменитость продемонстрировала новогоднюю ель,

которая установлена в гостиной ее дома. Высокое дерево украшено серебристыми шариками,

шишками и светящейся гирляндой.

Напомним, у Веры Брежневой двое детей. Старшая наследница

вокалистки, Соня, родилась в 2001 году. Ее отец бизнесмен Виталий Войченко. Девушка живет

в США, учится в местном колледже. Младший отпрыск знаменитости, Сара, появилась

на свет в 2009 году в браке Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Девочка

проживает с родительницей.

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