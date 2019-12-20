«Зеленая альтернатива» проверила московские елочные базары

Активисты политической партии «Зеленая альтернатива» провели проверку базаров, на которых продаются елки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Владимире.
В частности, активисты просили продавцов новогодних елей предъявить документы, подтверждающие их право на реализацию хвойными деревьями, передает «Ридус».
Легальные продавцы, отметили в партии, должны иметь при себе разрешение на торговлю, договор с лесным хозяйством или питомником, а также акт приема-передачи елок.
«Сегодня официально открываются большинство елочных базаров по всей стране. Мы естественно против варварской вырубки деревьев ради потехи. Но люди существа порочные – одни наживаются на традициях, другие покупают убитую ель и радостно ее наряжают, называя почему-то «живой». А потом выкидывают. У нас в середине января все дворы завалены выброшенными деревьями. Но закон позволяет это варварство. Закон будем менять, но пока просто проверим законность организации елочных базаров и лицензии на срубленные елки», – прокомментировал член оргкомитета «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов.
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