Внутренний «дефолт» от Кабмина: деньги закончились, доллар упал, а зарплаты под угрозой

Премьер-министр Алексей Гончарук имеет самый низкий рейтинг из всех “топов” команды президента Владимира Зеленского.

За несколько месяцев работы глава правительства без опыта работы привел экономику страны к целому ряду проблем. А на днях в государстве фактически объявили внутренний дефолт.

Главное:

— выплаты по всем бюджетным программам, кроме защищенных статей, заморозили;

— по итогам года бюджет недополучил 105 млрд грн;

— Кабмин разработал и провел через Раду бюджет “должника”, урезав социальные расходы и увеличив финансирование долга;

— Минфин (подчиняется Гончаруку) выпустил и продал рекордное количество государственных долговых облигаций – страна влезла в долги;

— заседание Кабмина закрыли, большинство решений принимается без публичных обсуждений, а публикуются на сайте правительства с большим опозданием.

Кабмин Гончарука фактически огласил внутренний дефолт

В Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили на 105 млрд грн. Фактически в стране объявили внутренний дефолт! Регионы лишились денег. Всему виной – провал на таможне и резкое падение курса доллара.

Кабинет министров перевел распределение средств в ручной режим. Обрезать могут десятки программ, в том числе на развитие инфраструктуры (строительство, ремонт школ и т.д).

Строительные компании, подрядчики, которые получали заказы от государства под конец года, остались ни с чем. Как заявил в комментарии бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, государство таким шагом рискует полностью потерять доверие бизнеса.

Львиную долю платежей (около 80%) оставляют на конец года. Компании в первой половине 2019-го выигрывали тендеры, предоставляли услуги и планировали в декабре получить заработанные деньги. А в итоге без какого-либо предупреждения, из Telegram-каналов они узнали, что их работу не оплатят вовремя.

Гончарук же все четыре месяца молчал.

Правительство разработало бюджет должника, социальные программу урезали, реформы проигнорировали

В следующем году каждый украинец своими налогами заплатит около 10 тысяч гривен на госдолг, включая новорожденных детей и стариков. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.

Штрафы хотят увеличить, а прожиточный минимум “реформируют” без обсуждений

Минсоц пообещал отвязать прожиточный минимум от «несвойственных платежей», а на самом деле фактически собирается увеличить львиную долю всех штрафов. Наказание могут усилить за: побег из армии, хранение наркотиков, разглашение данных следствия, подкуп, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.

Премьер — неуч?

Запомнился Алексей Гончарук громким скандалом и откровенной ложью о своем образовании.

Как оказалось, его диплом и научная степень – попросту фикция. Дело в том, что премьер неоднократно упоминал, мол, является целым доктором философии.

Но когда СМИ более детально изучили его биографию, оказалось, никакой докторской степени он никогда не имел, а окончил лишь онлайн курсы. Курьезный скандал набрал такой силы, что Гончаруку пришлось оправдываться перед журналистами.

“Я не ученый, я никогда наукой профессионально не занимался, вы знаете, что есть много разных курсов, других не официальных дипломов, которые может получать человек, это – один из них”, — подчеркнул премьер, а также добавил, что диплом у него на руках — не государственного образца.

Все бы ничего, онлайн-образование имеет место быть, но в этой ситуации глава Кабмина выглядел как минимум глупо. Учитывая этот скандал, малоопытный премьер-министр (не имевший за плечами существенных достижений, помимо работы в грантовой структуре BRDO), вероятно, слабо понимает в государственном управлении.

Скандальный концерт ультраправой группы

В ночь на 14 октября глава Кабмина посетил концерт ультранационалистической группы “Сокира Перуна”. После ее выступления в 2018 году правоохранители завели уголовное дело из-за распространение нацистской символики. Также песни “Сокири” часто критиковались за откровенно антисемитский контент. Алексей Гончарук же во время выступления вышел на сцену и поблагодарил защитников Украины.

Железный занавес?

Еще один камень в огород главы правительства — изоляция от СМИ. Все решения принимаются за закрытыми дверьми, а украинцы узнают о них лишь задним числом. Как например с заседаниями правительства.

Если ранее они были публичными, то сейчас журналисты не могут туда попасть и рассказать украинцам о происходящем.

Гончарук сам лично выходит по итогу встречи и выборочно рассказывает о принятых решениях. Как они были приняты – никто не знает.

Аналогичный занавес и с публикацией постановлений. Сейчас документы афишируются с большим опозданием, и вовремя понять, что и как решили в правительстве – невозможно.

Просто невероятный набор скандалов и губительных для страны решений всего за 4 месяца. В демократическом и правовом государстве этого будет достаточно, чтобы премьер-министр добровольно ушел в отставку.

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