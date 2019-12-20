«Путин и его порожняки» — печальные итоги пресс-конференции Путина

«Царь, просто царь» Путин не мудрствуя лукаво в очередной раз откровенно сел в лужу отвечая на вопросы журналистов.

Наверное реально нет ничего смешней на свете, чем карлик — узурпатор, которому не удается скрыть своего раздражения от бессилия и негодование от всемирного общественного презрения.

Путин, как крыса загнанная в угол огрызается. Несет откровенную чушь и постоянно оговаривается, подтверждая тот факт, что у него не все вальты в колоде и шизофрения «Москвы — Третьего Рима» окончательно его свела с ума.

Так, он оправдал совместное с гитлеровской Германией нападение Польшу в 1939 году:

«Советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами… Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство, войска-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Что в принципе есть тупое повторение штампов кремлевской пропаганды и никак не свидетельствует об адекватном понимании истории.

О каком вообще вторжении и праве на вторжение может идти речь? Нет никаких законов или договоров разрешающих военным формированиям завоевывать соседнее государство в принципе!

Далее был откровенный бред про Украину, которую Путин рассматривает как временно оккупированную территорию России:

«В ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельская территория.

Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся».

Даже если брать за основу отсчет украинской государственности от восстания Богдана Хмельницкого, то и тут мы на лет 500 старше переименованного в Российскую Империю княжества Московия.

Говоря о создании союзного государства с Беларусью, Путин запел православно-имперскую «третьеримскую» песнь о «триедином русском» народе:

«Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, как русский и украинский – одно и то же».

Ну да, ну да…

Оскандалился лилиПутин и со своими рассуждениями о возможной сдаче Ленинграда нацистам во времена Второй мировой войны:

«Когда я слышу: «Может, хорошо бы Ленинград сдать» и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь»!

О ком конкретно говорит этот недоСталин не понятно.

Всем давно известно, что Ленинград был немцам не нужен. И геноцид в нем собственным гражданам был устроен Сталиным дабы украсить страницы СМИ страшными историями про ужасы войны.

«Донбасс порожняк не гонит». Она хулиганская, но там гордые люди живут», – заявил Путин оправдывая свою закамуфлированную под сепаратизм агрессию против Украины.

Не забыв добавить, что российских регулярных войск там нет:

«Наконец, об иностранных войсках – там нет их. Там есть местная милиция и самооборона. Мне все время задают вопрос, откуда у них танки и артиллерия? Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты. С применением танков и артиллерии. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная».

Их техника?

Последние образцы военной техники РФ — это «их» техника? Это каким боком? На оккупированных Россией территориях Украины нет заводов способных производить российсие танки.

Так каким образом она их?

Порадовался Путин тому, что добьется от Зеленского соглашения о транзите газа через территорию Украины.

«Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике».

Общая?

Владимир Владимирович, что нас объединяет, так это искреннее пожелание скорой гибели. С нашей стороны России, с вашей Украине.

Пошутил Путин, про то, что США не дает кредитов Украине, а он бы дал!

«Если бы хотели помочь, дали бы денег. Чего денег не дают Украине? Дали бы им возможность. Дают только гарантии на кредиты, это не живые деньги, реальной поддержки нет. Фига два. Ничего нет».

А мы типа вроде как только ради кредитов живем да?

Вы нас точно с Беларусью не путаете?

В общем, грустная картина расплющенного санкциями имперца, понимающего, что его жизнь сегодня зависит от транзита газа через Украину.

И если мы не пустим российский газ в Европу — Путину завтра не за что будет содержать свою огромную армию.

Ну а дальше случится то, что было с Россией в 1917.

Только без шансов на красный реванш.

Николай Иванов

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