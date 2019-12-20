Очень «опасная» работа: сеть взбудоражило видео уничтожения «санкционки» в России

20.12.2019, 15:57, Разное

В сети появилось видео, как российские правоохранители на тракторах уничтожают партию импортных яблок.

Запись опубликовал у себя на странице в Facebook блогер Рустем Адагамов.

На видео заметно, как яблоки, упакованные в коробках, трактор давит колесами.

Блогер добавил, что по его информации, в операции по уничтожению импортного товара в рамках программы антисанкций участвовали сотрудники ФСБ. Всего было уничтожено 1,4 тонны фруктов.

«Под Екатеринбургом уничтожили еще 1,4 тонны санкционных яблок. Операция проходила при участии ФСБ», — рассказал блогер.

Враг не пройдет

Под Екатеринбургом уничтожили еще 1,4 тонны санкционных яблок. Операция проходила при участии ФСБ.

Posted by Анонимный канал Дмитрия Колезева on Wednesday, December 18, 2019



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