Трамп взялся за трубу. Как Германия рискует попасть под санкции, из-за строительства «Северного потока»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать оборонный бюджет, как только документ окажется у него на столе. 17 декабря Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год одобрил Конгресс – 88 голосами против восьми. Важная часть законодательного пакета — «Акт о защите энергетической безопасности Европы» (PEES) — имеет конкретную цель: помешать строительству российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Последний должен был быть введен в эксплуатацию уже в начале 2020 года. Сейчас заканчиваются последние глубоководные работы в территориальных водах Дании, которая лишь два месяца назад дала согласие на строительство. В Германии санкции США против«Северного потока-2» уже назвали выпадом против Берлина. Натали Фогель, старший сотрудник European Values Center for Security Policy (Чехия), объясняет, почему США решились на санкции, как немцы рискуют лишиться верных союзников в Европе и что вообще не так с Северным потоком.

Спешка, с которой американцы старались принять эти санкции до Нового года, говорит о том, насколько серьезно в Вашингтоне относятся к угрозе, исходящей от «Северного потока-2». Хитрость этого проекта в том, что российский газ по трубопроводу, проложенному по дну Балтийского моря, должен поступать из Усть-Луги в Ленинградской области прямо в Германию, в обход Польши и Украины. Для Польши и стран Балтии это, в первую очередь, означает, что Москва в любой момент может, сославшись на неполадки, лишить их газа без ущерба для потребителей в Западной Европе. То есть, например, немцы не пострадают, а на вечно строптивых поляков и балтов будет дополнительный инструмент давления. И те, и другие постепенно переходят к закупкам сжиженного газа, но полноценный отказ от российского топлива займет еще много лет.

Украина, несмотря на проходящий по ее территории газопровод, последние годы получала российский газ для внутреннего пользования «обратным потоком», то есть покупала его уже у европейских стран. «Северный поток-2» лишает Украину возможности заработать деньги на транзите. Речь идет о $3 млрд ежегодных доходов, что составляет почти 2,5% ВВП Украины.

Но украинская тема в этих санкциях имеет и моральное измерение: американские конгрессмены тем самым предлагают определиться Европе и, в первую очередь, Германии: либо вы на стороне Украины, либо делаете бизнес с российским мафиозным государством и таким образом финансируете войну в Украине. Россия сегодня, к сожалению, ненадежный партнер. Business as usual больше невозможен, поскольку ни у кого не осталось сомнений, что «Газпром», главный акционер «Северного потока-2» (51%), управляется из Кремля. А значит, получатели российского газа полноценно садятся на путинскую энергетическую иглу и подрывают собственную энергетическую безопасность, в то время как пришла пора переключаться на сжиженный газ и искать поставщиков из других стран.

Американские конгрессмены предлагают Европе определиться: либо вы на стороне Украины, либо делаете бизнес с Россией

Противники Америки в той же Германии утверждают: Вашингтон в этой истории продвигает собственные интересы. Разумеется! А как иначе? Да, США тоже хотят продавать энергию. Но нельзя сказать, что этими санкциями американцы зачистили под себя весь рынок. Ровно наоборот. США пытаются сделать рынок более открытым, приглашая на него и норвежцев, и британцев, и страны Ближнего Востока. Кроме того, в национальной доктрине США по безопасности четко прописано: Америка намерена защищать Украину. Санкции против «Северного потока-2», напомню, обсуждались еще во время президентства Барака Обамы.

Сейчас многие эксперты с уверенностью констатируют, что санкции США уже не успеют остановить строительство газопровода. Но все не так однозначно. Пакет, принятый Конгрессом, направлен как против предприятий, так и против работающих в них частных лиц. Точнее, закон подразумевает запреты на въезд в США индивидуальным лицам и серьезные штрафные меры в отношении судов и владеющих ими компаний, участвующих в прокладке труб на глубине ста футов и более. Среди частных лиц могли бы быть Герхард Шредер, бывший канцлер Германии и председатель правления Nord Stream AG (швейцарской компании, созданной для управления газопроводом «Северный поток-2») и Маттиас Варниг, бывший офицер «Штази» (Министерства государственной безопасности ГДР), а ныне управляющего директора той же компании. Фамилии в документе не указаны, но для обоих это означало бы не только замораживание зарубежных активов, но и символическое навешивание на обоих давно заслуженной позорной таблички политиков, работающих на благо Кремля.

Что касается компаний, то отныне они все – в зоне риска. Для небольших предприятий санкции будут означать разорение. Крупные компании — OMV, Wintershall, Uniper, Shell и Engie — не обанкротятся, но понесут большие финансовые убытки. Они потеряют время, доступ к рынкам и останутся без ряда сделок, потому что с компанией, находящейся под санкциями, очень сложно вести бизнес. Это своего рода позорное клеймо, избавиться от которого практически невозможно. Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон даже напрямую пригрозили швейцарской компании Allseas — задéржитесь на «Северном потоке-2» хоть на один день и столкнетесь с разрушительными юридическими и экономическими санкциями.

«Газпром» очень надеялся закончить строительство газопровода к концу 2019 года и запустить его в ближайшее же время. И, скорее всего, американские санкции смогут задержать запуск на несколько месяцев. Получается, что этот американский законодательный акт может отпугнуть западные компании от официального сотрудничества на последнем этапе глубоководных работ, а именно в этой части жители РФ наиболее зависимы от западных технологий. С другой стороны, санкции не запрещают западным компаниям ремонтные работы на газопроводе. И на эту лазейку, похоже, рассчитывает Москва – можно заявлять о якобы имеющихся неполадках и протечках и под этим соусом небольшими темпами доделывать газопровод.

Санкции могут отпугнуть западные компании от сотрудничества на последнем этапе глубоководных работ

Пророссийские голоса в Германии сегодня бьют тревогу: США, дескать, приняли санкции против Берлина. Во-первых, это не так. Санкции касаются только одного немецкого предприятия — Wintershall. Во-вторых, в этой риторике видится явный кремлевский пропагандистский нарратив: США нападают на Германию — значит политические силы Германии должны объединиться в защиту «Северного потока-2». Очевидно, что в Кремле не стали дожидаться голосования по санкциям на Капитолийском холме, исход которых был предсказуем, и уже заранее начали принимать контрмеры. Москва активизировала свои связи в пропутинских политических кругах в Германии. Задача Кремля – убедить немцев, что обязательно нужно выступить с ответными шагами – принять санкции против американского терминала сжиженного газа в Польше. Правда, Ангела Меркель уже заявила, что контрсанкции вводить не собирается.

Есть у спора и экологическое измерение. На международном уровне Германия всячески продвигает законодательство, связанное с экологией, занимает очень жесткую позицию во всем, что имеет отношение к изменению климата. Но по мнению ряда экологов, новый газопровод имеет разрушительное воздействие на берег Балтийского моря. В ходе строительства газопровода было зафиксировано несколько опасных инцидентов, были утечки. Немецкая природоохранная неправительственная организация NABU подавала в суд Германии жалобу на “Северный поток-2”, утверждая, что от проекта страдает не только флора, но и фауна. По данным экологов из NABU, под ударом оказались несколько видов птиц и животных. Но немецкий суд жалобу отклонил, а правительство эти обвинения проигнорировало.

Некоторые эксперты в Германии считают, что участие в «Северном потоке-2» — сугубо в энергетических интересах страны. Но из-за ненадежного сотрудничества с Россией Германии приходится ссориться со своими ближайшими союзниками. Поговорите с представителями Польши и стран Балтии и услышите: «Мы больше не узнаем Германию. Раньше она думала о безопасности, сегодня – только о бизнес-интересах».

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