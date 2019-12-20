При обыске квартиры Манюрова корреспондентку Baza ударили по лицу. Силовики пригрозили, что она больше не сможет работать журналистом

Журналистку Baza Анну Никитину ударили при обыске квартиры матери Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянской площади. Об этом сообщает само издание.
Никитина прибила в квартиру Манюровых раньше силовиков. По ее словам, во время интервью с матерью она услышала, как оперативники ломают дверь в подъезд. Выйти из квартиры журналистка уже не могла, поскольку в следующую минуту силовики ворвались в квартиру и положили ее и Светлану Манюрову лицом в пол.
Когда оперативники увидели пресс-карту Никитиной, они «передали ее какому-то мужчине, руководившему обыском», пишет издание. По словам журналистки, «он был очень раздражен, начал кричать, что уволит Анну и она больше не сможет работать журналистом и ударил по лицу».
Никитина зафиксировала травмы и едет на допрос в ФСБ, куда ее пригласили в качестве свидетеля.
Baza первой опубликовала интервью с матерью Манюрова в ночь на пятницу. Утром издание сообщило, что Никитина пять часов не выходит на связь, после того как в квартиру ворвались силовики.
19 декабря в Москве гражданин открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. По официальным данным, в перестрелке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. Через час после начала стрельбы ФСБ сообщило, что нападавший убит. Спустя некоторое время появились сообщения о том, что нападавший — 38-летний житель Подольска Евгений Манюров.
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