Компания Boeing впервые запустила к Международной космической станции пилотируемый корабль CST-100 Starliner. Трансляция миссии велась на YouTube-канале Boeing.

Liftoff! Go #Starliner! Go #AtlasV! pic.twitter.com/wHbRh4u06O

— Boeing Space (@BoeingSpace) December 20, 2019

Ракета-носитель Atlas 5 со Starliner на борту была запущена в 14 часов 36 минут по московскому времени с базы ВВС США на мысе Канаверал. Пилотируемый корабль отделился от ракеты через 15 минут и вышел на суборбитальную траекторию. После этого NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении аппарата на орбиту.

«У нас нештатный вывод на орбиту. Мы оцениваем ситуацию и оцениваем дальнейшие шаги», — сообщил ведущий трансляции на сайте НАСА.

Позже стало известно, что Starliner находится на стабильной орбите, солнечные батареи корабля в порядке и работают. «Мы контролируем корабль, команды оценивают их следующие шаги», — сообщил представитель компании Boeing из центра управления полетами в Хьюстоне Стив Сайслофф.

Этот запуск является испытательным, поэтому корабль был отправлен на орбиту без экипажа. Вместо него в кабине корабля, которая может вместить до семи человек, находится манекен, снабженный многочисленными датчиками, который получил имя «Рози-ракетчица». В качестве индикатора невесомости на борту корабля находится мягкая игрушка — пес Снупи в скафандре. Также корабль доставит на станцию около 270 килограммов груза.

Корабль CST-100 Starliner разработан по программе Commercial Crew Program NASA. В рамках этой же программы разрабатывается пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, который совершил успешный тестовый полет к МКС в начале марте.

Целью всей программы является создание космических кораблей, способных доставлять на орбиту людей вместо российских «Союзов», которые сейчас являются единственным способом для членов экипажей МКС попасть на станцию и вернуться обратно на Землю.

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