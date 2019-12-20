Признавший вину фигурант дела о попытке взорвать «Сапсан» получил 22 года колонии

Уроженца Таджикистана Эмома Бурхонова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о попытке взорвать «Сапсан» в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС.
Он признал вину. Другие фигуранты дела получили от 15 лет до 21 года колонии в июле 2019-го. По версии следствия и суда, все они были сторонниками террористической организации «Исламское государство».
Бурхонова суд признал виновным в организации террористического сообщества и участии в нем, попытке взрыва в составе группы и незаконном ношении оружия. На суде Бурхонов сказал, что «только он виноват в содеянном».
При этом он утверждал, что сотрудники ФСБ во время задержания якобы подбросили ему взрывчатые вещества, а следователь подделывал протоколы допросов и угрожал ему большим сроком и жестокими избиениями в колонии.
13 июля 2017 года поезд № 758 сообщением Москва — Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили на его пути. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов получили повреждения.
Сумма ущерба, нанесенного «РЖД», оценивается более чем в 55 млн рублей.
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