Признавший вину фигурант дела о попытке взорвать «Сапсан» получил 22 года колонии

Уроженца Таджикистана Эмома Бурхонова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о попытке взорвать «Сапсан» в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он признал вину. Другие фигуранты дела получили от 15 лет до 21 года колонии в июле 2019-го. По версии следствия и суда, все они были сторонниками террористической организации «Исламское государство».

Бурхонова суд признал виновным в организации террористического сообщества и участии в нем, попытке взрыва в составе группы и незаконном ношении оружия. На суде Бурхонов сказал, что «только он виноват в содеянном».

При этом он утверждал, что сотрудники ФСБ во время задержания якобы подбросили ему взрывчатые вещества, а следователь подделывал протоколы допросов и угрожал ему большим сроком и жестокими избиениями в колонии.

13 июля 2017 года поезд № 758 сообщением Москва — Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили на его пути. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов получили повреждения.

Сумма ущерба, нанесенного «РЖД», оценивается более чем в 55 млн рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или […]