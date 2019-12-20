Шокирующая новость об Алине Загитовой ошеломила планету

Ведущие канала NHK заявили, что фигуристка окончательно бросает спорт. Вскоре после этого руководство телеканала и журналистов обвинили в непрофессионализме.

Конечно, на канале поспешили исправить новость и дать верную информацию. Но его репутация к тому моменту уже значительно пострадала.

Судя по всему именно это заставило Алину сделать публичное опровержение сразу на трех языках – японском, русском и английском. К слову, за 4 дня пост с объяснениями на странице Загитовой в социальной сети Инстаграм собрал более ста тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 19 Дек 2019 в 2:03 PST

Отметим, NHK – главная японская телекомпания. Именно под ее эгидой проходит «Гран-при Японии», также носящий название NHK Trophy. Поэтому многие японцы были шокированы, что телеканал такого уровня сделал настолько грубую ошибку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 19 Дек 2019 в 1:57 PST

Напомним, 13 декабря 17-летняя чемпионка заявила, что приостанавливает выступления до конца сезона. При этом она подчеркнула, что не покидает лед навсегда.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или […]