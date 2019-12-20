Кабмин на 1 млрд грн увеличил расходы на больничные

Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда социального страхования (ФССУ) на 2019 год на 1, 017 млрд гривен. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе фонда.
Сумма предназначена для выплаты больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение. Общая сумма расходов фонда составила 15,361 млрд грн.
«Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета Фонда за счет, в частности, более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств. Общие доходы Фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 25,665 млрд грн, что больше на 0,996 млрд грн», — сообщили в ФССУ.
20 ноября в Фонде соцстраха Украины сообщили, что перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам приостановлено в связи с превышением сметы более чем на 1 млрд грн. Директор исполнительной дирекции соцстраха Евгений Баженков объяснил, что «бюджет фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам».
В этот же день в Минсоцполитики Украины заявили, что на счетах Фонда соцстраха достаточно средств для проведения выплат больничных и пособий по беременности и родам. В ведомстве добавили, что связывают ситуацию с приостановкой выплат с Баженковым, «которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности и который был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста судебного решения в тот же день».
21 ноября заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что каждый день в фонд поступает от 60 до 250 млн грн. По состоянию на сегодня на счетах есть 550 млн грн. Он сообщил, что министерство не будет работать с этим человеком, так как он фигурирует в двух уголовных делах. Кроме того, замминистра добавил, что Баженкова восстановили в должности с нарушениями.
В тот же день выплаты возобновили «под личную ответственность» Баженкова.
25 ноября Коваль сообщил, что Фонд соцстраха и Минсоцполитики начали процедуру внесения изменений в бюджет фонда для ликвидации задолженности.
27 ноября Кабмин на заседании принял решение выделить 1,4 млрд грн для погашения задолженности Фонда социального страхования перед застрахованными гражданами.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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