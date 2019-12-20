Адвокат заявил об исчезновении осужденного за толчок полицейского участника протестов в Москве

Участник несогласованной акции в Москве Никита Чирцов, приговоренный к году колонии за толчок полицейского, исчез из СИЗО, сообщил его адвокат Александр Борков.

«В СИЗО «Бутырка» его нет. Мне отказались сообщить его местонахождение. Срок апелляции еще не истек, ФСИН не могла отправить его по этапу, так как это нарушение прав человека на апелляционное обжалование», – сообщил Борков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что если бы Чирцова отправили по этапу, то ФСИН должна была запросить приговор в суде, но этого сделано не было. По закону, до истечения сроков апелляции осужденного должны содержать в СИЗО и перевести в колонию не могут.

Комментарии ФСИН по этому поводу пока не поступали.

6 декабря Тверской суд Москвы приговорил 22-летнего программиста Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции. По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице Чирцов толкнул полицейского в грудь. Сам Чирцов виновным себя не считает.

Также в начале декабря Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Кроме того, Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского.





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