Мнение: Позор ФСБ?

На снимке — Евгений Манюров, который вчера более часа вел стрельбу рядом с цитаделью ФСБ.
Более часа «лубянского стрелка» не могли захватить или ликвидировать. И где? В районе Москвы, напичканном вооруженными ФСБ-шниками, полициейскими, росгвардейцами…
Если это не позор силовиков и конкретно ФСБ, что это такое?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мы остановили хотелки Кремля. Впереди большой бой / 11 декабря
- Мнение: Как Путин разорил США / 7 ноября
- Сын Вуди Аллена Ронан Фэрроу запускает подкаст о своем расследовании преступлений Харви Вайнштейна / 24 октября
- Экстрасенсы: Децла отравили противники / 14 декабря
- Мнение: Ура — нашла работу (Я и моя мышь) // Виолетта Крымская / 26 ноября
- Роберт Паттинсон залил пианино кровью из-за кумира / 1 ноября
- Мнение: Шеф, все пропало! / 15 декабря
- Татьяна Навка в Instagram трогательно поздравила мать с днем рождения / 18 ноября