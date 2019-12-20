Мнение: Позор ФСБ?

На снимке — Евгений Манюров, который вчера более часа вел стрельбу рядом с цитаделью ФСБ.

Более часа «лубянского стрелка» не могли захватить или ликвидировать. И где? В районе Москвы, напичканном вооруженными ФСБ-шниками, полициейскими, росгвардейцами…

Если это не позор силовиков и конкретно ФСБ, что это такое?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или […]