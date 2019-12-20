Мнение: Позор ФСБ?

20.12.2019, 15:50, Разное

На снимке —  Евгений Манюров, который вчера более часа вел стрельбу рядом с цитаделью ФСБ.

Более часа «лубянского стрелка» не могли  захватить или ликвидировать. И где?  В районе Москвы, напичканном вооруженными ФСБ-шниками, полициейскими, росгвардейцами…

Если это не позор силовиков и конкретно ФСБ, что это такое?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика