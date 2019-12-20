Зеленский об игорном бизнесе: Не хотите цивилизованно? Давайте по-другому

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что знает, кто стоит за провалом голосования парламентом за законопроект об легализации игорного бизнеса.
«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай…те», – написал он.
Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не…
Posted by Володимир Зеленський on Reede, 20. detsember 2019
В августе Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.
19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.
20 декабря Кабинет Министров Украины принял постановление, которое отменяет право государственных лотерей заниматься игорным бизнесом. В связи с етим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16 часов 20 декабря 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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