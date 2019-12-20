Политолог отреагировала на кибератаку трансляции пресс-конференции Путина в YouTube

Аккаунты, с которых оставлялись дизлайки к трансляции большой пресс-конференции Путина, были созданы промышленным способом. Потребовалось совсем немного времени, чтобы найти источник этой атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова.

«Я еще вчера во время прямой трансляции написала, что эти дизлайки, очевидно, купленные. Со мной попытались поспорить, но прошли сутки, и все стало понятно. Потребовалось немного времени, чтобы разоблачить эту историю. Аккаунты, с которых оставлялись эти дизлайки, были созданы промышленных способом, потому что они все были созданы в текущем году», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

По ее мнению, можно говорить о спланированной кибератаке и попытке симулировать общественное недовольство в YouTube. Спустя час после начала трансляции на канале «России-24» в ютьюбе, видео смотрели 76 тысяч человек. Лайки поставили около 5 тысяч человек, дизлайки — 21 тысяч зрителей.

«YouTube удалил более 10 тысяч дизлайков. Администрация видеохостинга не стала бы этого делать с органическими дизлайками. Налицо их массовая покупка. К тому же, значимая часть этих аккаунтов с Украины. Аккаунты были созданы либо в мае, либо в декабре, перед началом пресс-конференции. Ничего предполагать и додумывать не приходится. Все на поверхности. Не то, что мы пытаемся додумать, была ли атака или нет. Организаторы даже не потрудились что-то скрыть», – добавила политолог.

В Москве 19 декабря прошла традиционная пресс-конференция Владимира Путина по итогам года, уже 15-я по счету.





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