Посольство РФ в Афинах отреагировало на выдачу Винника Франции

Посольство РФ подтвердило, что министр юстиции Греции подписал решение о выдаче россиянина Александра Винника во Францию, и выразило сожаление, что Афины проигнорировали обоснованные запросы Москвы на приоритетную выдачу Винника в страну его гражданской принадлежности.
В посольстве «ознакомились с решением министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Винника в Россию, Францию, США», передает РИА «Новости».
«Сожалеем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры РФ на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован», – указал представитель дипмиссии.
Напомним, Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции.
Напомним, 9 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию или США.
До этого в Греции суды разрешили выдать россиянина и России, и США, и Франции.
В пятницу сообщалось, что Винник начал голодовку из-за решения экстрадировать его во Францию.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Обновленный кроссовер Mazda CX-4 поступил в продажу в минувшем месяце и за этот период времени продали около 5 тысяч машин. В свою очередь, отличить улучшенный кроссовер можно по форме бамперов, улучшенной радиаторной решетке, а также видоизмененным фонарям. Кроме того, новинка отличается продвинутым мультимедийным комплексом, а также улучшенными сидениями и качественными материалами отделки салона. Разработчики предлагают […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обозреватель — одесское кафе оказалось в центре скандала из-за российских телеканалов / 18 ноября
- Источник: ФСБ исключила из вещдоков корабли Украины до рассмотрения дела моряков в суде / 17 ноября
- В Чили количество погибших в результате протестов увеличилось до 13 человек / 22 октября
- Парламент Азербайджана решил самораспуститься, в стране пройдут досрочные выборы / 2 декабря
- Украинский футболист не отказался от своих слов о сборной России / 25 октября
- Зеленский внес в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли / 23 октября
- Названы регионы с самым высоким темпом роста преступности / 26 ноября
- СК опубликовал видео с места стрельбы в Благовещенске / 14 ноября