Посольство РФ в Афинах отреагировало на выдачу Винника Франции

Посольство РФ подтвердило, что министр юстиции Греции подписал решение о выдаче россиянина Александра Винника во Францию, и выразило сожаление, что Афины проигнорировали обоснованные запросы Москвы на приоритетную выдачу Винника в страну его гражданской принадлежности.

В посольстве «ознакомились с решением министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Винника в Россию, Францию, США», передает РИА «Новости».

«Сожалеем, что обоснованный запрос Генпрокуратуры РФ на приоритетную экстрадицию Винника в страну его гражданской принадлежности был проигнорирован», – указал представитель дипмиссии.

Напомним, Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции.

Напомним, 9 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию или США.

До этого в Греции суды разрешили выдать россиянина и России, и США, и Франции.

В пятницу сообщалось, что Винник начал голодовку из-за решения экстрадировать его во Францию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обновленный кроссовер Mazda CX-4 поступил в продажу в минувшем месяце и за этот период времени продали около 5 тысяч машин. В свою очередь, отличить улучшенный кроссовер можно по форме бамперов, улучшенной радиаторной решетке, а также видоизмененным фонарям. Кроме того, новинка отличается продвинутым мультимедийным комплексом, а также улучшенными сидениями и качественными материалами отделки салона. Разработчики предлагают […]