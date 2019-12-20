Мнение: Как я раздела светских драных кошек

Ксения Собчак позавидовала упругости жопы Оксаны Лаврентьевой, открыв, тем самым, ящик Пандоры с комплексами полусветских драных кошек России.

Возрастные, вусмерть уфотошопленные бабы, с которыми Ксюшадь таскается по попойкам, сильно на неё разозлились.



Фото: Соцсети

Ксения заявила, что голые фотографии 40-летних баб выглядят как «отчаянный призыв «хоти-хоти меня скорее».

С этим Собчак попала в точку, пусть и подспудно завидуя подтянутой заднице Оксаны.

Настолько в точку, что Светка Бондарчук, любящая продемонстрировать миру свою климактерическую тушку, не удержалась и пристыдила Ксению:

Ксюша, не превращайся в советскую бабушку у подъезда на скамейке с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен, а то мне придется запастись патронами.



Ну, в общем, да: Ксюшадь в своём осуждении порнографической фотки Лаврентьевой похожа на бабку у подъезда, но это вовсе не значит, что в её словах нет резона.

Тон Собчак действительно напоминает ворчание старухи, но этим тоном она сказала совершеннейшую правду: 40-летние голые жопы выглядят жалко.

Это вовсе не значит, что я в свои 38 лет сейчас не пойду в ванную и не запилю оттуда фотографию своей измочаленной фитнесом жопы. Может, и пойду. Может, и запилю.

И если я это сделаю, то только с одной целью: показать, что меня можно трахать без отвращения, что я не покрылась плесенью, перхотью, целлюлитом и морщинами, что под одеждой у меня — всё хорошо.

Вот — единственная цель выкинутых в публичное пространство фоток в трусах или без. Других целей нет. Те, кто говорят, что есть, врут.

Почему я это так хорошо знаю? Да потому, что тренд полуголых фоток в Рунете лет 8 назад создала я.

Создала совершенно цинично: чтобы вы меня, пусть и по голой жопе, запомнили, а запомнив, начали читать.

Я знала, на чём нужно играть, на какие кнопки давить: на желании баб быть факбл.

Я знала, что бабы этот тренд подхватят и пойдут за мной, тряся своими голыми жопами, сиськами и ляжками.

Никто до меня свои сиськи-письки не пилил. Это считалось чем-то диким, и на этой дикости я, задолго до появления Инстаграма, вылезла в люди.

Вы действительно начали меня читать, попутно засоряя мир изображениями своих вторичных половых признаков и обожая ту, кто научила вас светить сиськи — меня.

Я показывала свою фитнес-жопу совершенно осмысленно, с одной единственной целью: никогда больше не возвращаться на завод и зарабатывать деньги на любимом деле — на писанине.

В то время облезлые полусветские кошки надо мной ржали, принимая мою продуманность за отчаяние или глупость.

Однако брошенные мужьями и вступившие в возраст климактерического отчаяния, они разделись сами. Разделись в жалком желании быть факбл, в страхе перед своим возрастом, в страхе перед тем, что на фиг они сейчас никому не нужны.

Разделись по моей команде. Пусть и прозвучавшей сто лет назад.

Круг замкнулся. Селяви.

Источник: Лена Миро

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