Пока на месте «Космолотов» и «Лотомаркетов» не появятся магазинчики и кафе, я буду понимать, что это банальный передел рынка

Желание прибрать к рукам игорный бизнес в Украине есть у многих влиятельных людей. Вчера между ними была битва в Верховной Раде, но для обычного зрителя это выглядело как мировоззренческая, а не финансовая дискуссия.
Сегодня имеем интересный шаг от правительства и Нацполиции: собираются закрыть десятки тысяч «Космолотов» и «Лотомаркетов» – питомников не только нелегального игорного бизнеса, но и наркоторговли.
Вообще-то все эти помещения брались в аренду как раз с целью занять их перед легализацией игорного бизнеса. Но пришла к власти новая команда, появились новые игроки, которым это тоже стало интересно.
Для меня показателем искренности желания закрыть эти рассадники преступности будет не просто их закрытие, а смена арендаторов. Когда на месте этих «Лотомаркетов» и «Космолотов» будут магазинчики, кафе и тому подобное. А пока на них будут вывески и огни, которые портят все города Украины, я буду понимать, что это банальный передел рынка.
И еще, просто интересно. А что полиции и правительству мешало их закрыть год или два назад? Даже не так… что мешало не дать им открыться вообще?
Источник: Анна Маляр / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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