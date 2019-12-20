Пока на месте «Космолотов» и «Лотомаркетов» не появятся магазинчики и кафе, я буду понимать, что это банальный передел рынка

20.12.2019, 15:30, Новости дня

Желание прибрать к рукам игорный бизнес в Украине есть у многих влиятельных людей. Вчера между ними была битва в Верховной Раде, но для обычного зрителя это выглядело как мировоззренческая, а не финансовая дискуссия.

Сегодня имеем интересный шаг от правительства и Нацполиции: собираются закрыть десятки тысяч «Космолотов» и «Лотомаркетов» – питомников не только нелегального игорного бизнеса, но и наркоторговли.

Вообще-то все эти помещения брались в аренду как раз с целью занять их перед легализацией игорного бизнеса. Но пришла к власти новая команда, появились новые игроки, которым это тоже стало интересно.

Для меня показателем искренности желания закрыть эти рассадники преступности будет не просто их закрытие, а смена арендаторов. Когда на месте этих «Лотомаркетов» и «Космолотов» будут магазинчики, кафе и тому подобное. А пока на них будут вывески и огни, которые портят все города Украины, я буду понимать, что это банальный передел рынка.

И еще, просто интересно. А что полиции и правительству мешало их закрыть год или два назад? Даже не так… что мешало не дать им открыться вообще?

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Новость дополняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика