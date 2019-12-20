Лукашенко заявил о «колоссальном прогрессе» в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, но считает, что двум странам есть над чем работать по линии создания Союзного государства.
Лукашенко сообщил об этом в Санкт-Петербурге на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Говоря о сотрудничестве с Москвой, белорусский лидер заявил, что видит «колоссальный прогресс».
«На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию», – отметил он.
Лукашенко добавил, что было сделано «очень многое» не только «в социальном плане», но и в экономике.
По его мнению, с развалом Советского Союза Белоруссия и РФ «ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли».
«Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства) (…). Но вы правильно сказали: есть над чем работать», – подчеркнул глава государства.
Лукашенко отметил, что у сторон созданы противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.
«У нас никогда не было с вами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом, наши аэропорты работают очень эффективно», – сказал он.
Кроме того, президент отметил, что страны всегда констатировали отсутствие «вопросов к дипломатическим ведомствам».
«У нас единая граница, таможня на западе. 110 млн тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница», – сказал Лукашенко.
Он также обратил внимание на то, что компания «Белоруснефть» вернулась к работе в России, оказывая не только сервисные услуги, реанимируя старые месторождения, но и добывая нефть совместно с другими компаниями.
Между тем министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил по итогам двусторонних российско-белорусских переговоров на высшем уровне в пятницу, что у Минска и Москвы «осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере, и договоренности в налоговой сфере».
Министр уточнил, что это те три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Всего таких дорожных карт 31.
«Обсуждали то, что достигнуто с момента встречи в Сочи. У нас была очень напряженная и очень эффективная работа, которую мы вели с (первым заместителем премьер-министра Белоруссии) Дмитрием Николаевичем Крутым, моим визави, по этой проблематике», – добавил он.
При этом, отметил министр, «у нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка».
Ранее Лукашенко назвал достижением, что РФ и Белоруссия не разбежались «как там, с Украиной».
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