Правоохранители подозревают в покушении на депутата Соболева 25-летнего сына кандидата в президенты Чечни Абуева

По данным «Громадського», подозреваемым в организации покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева является 25-летний гражданин России Юсуп Абуев.

Абуев – уроженец Красногорска Московской области РФ, жил в Украине не менее пяти лет. Он уехал в Россию накануне покушения на Соболева – в ноябре этого года.

Россиянин объявлен в розыск, его данные находятся в базе данных Министерства внутренних дел Украины.

По данным «Громадського», отец Абуева Умар Абуев в 2004 году баллотировался в президенты Чеченской республики, входил в состав Чеченского регионального отделения «Демократической партии России». Кроме того, он входил в комиссию при президенте РФ по восстановлению добычи и переработки нефтегазовой продукции.

В России его обвинили в краже облигаций внутреннего валютного займа на $1 млн, после чего объявили в розыск. Умар Абуев сбежал в Украину, где ему вскоре предоставили статус беженца.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что Юсуп Абуев и исполнители покушения на Соболева познакомились в районе Широкино.

«Все трое в той или иной степени воевали за Украину. Абуев как гражданин РФ и лицо, которое напрямую к Украинской добровольческой армии никакого отношения не имеет, на передовой был достаточно недолго, но этого оказалось достаточно, чтобы познакомиться с бойцами которых он потом наймет убить бизнесмена», – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Он сказал, что его знакомили с Абуевым, как с участником антироссийского сопротивления на Кавказе.

«Я несколько раз встречал этого Абуева на различных патриотических акциях в Киеве. Через некоторое время ребята из патриотического среды сообщили мне, что разошлись во взглядах и делах с небольшой группой лиц во главе с Абуевым из-за его стремления заработать как можно больше денег, ради чего он готов переступить через идею и человеческие отношения. Через некоторое время Абуев полностью подтвердил это реноме. Через месседжер он и его друзья предложили мне за деньги извиниться перед [президентом Чечни] Рамзаном Кадыровым. Я понял, что это какая-то выдумка и афера, и, конечно, послал молодых людей подальше. И вот убийство», – добавил экс-нардеп.

⚡️⚡️⚡️Друзі, знайомтеся це Юсуп Умарович Абуев!Він за версією слідства є організатором замаху на депутата Київської… Posted by Ігор Мосійчук on Neljapäev, 19. detsember 2019

По данным издания «МК.ru», Юсуп Абуев по сей день является одним из владельцев фирмы, которая занимается рынком электроэнергии.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. По информации «Украинской правды», правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью «Обжора» в Донецкой области. Последний утверждает, что не имеет отношения к покушению. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

Шевченковский райсуд Киева 4 декабря на закрытом заседании арестовал на два месяца без права на залог одного из подозреваемых в убийстве. Как пишет «Украинская правда», арестовали Андрея Лаврегу. Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК «Правый сектор», комбат «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт с позывным Червень в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что Лаврега имеет государственные награды за участие в боевых действиях на Донбассе. Также 4 декабря был арестован второй подозреваемый.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына Соболева, предлагали за убийство политика $21 тыс.

17 декабря прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении организатору убийства – 25-летнему уроженцу Российской Федерации. Его имени правоохранители не назвали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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