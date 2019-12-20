Изменения в порядке оформления и получения выплат на первенца

Важная информация для родителей первенцев, родившихся с 2018 года.

С января 2020 года увеличивается размер среднедушевого дохода для получения выплат на ребенка, продлеваются сроки предоставления выплат, и изменяется порядок обращения за выплатами.

С января 2020 года вступают в силу изменения, которые внесены Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»:

— увеличен размер среднедушевого дохода семьи, ниже которого может быть назначена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка: с 1,5 кратного прожиточного минимума для трудоспособного населения- 15975 рублей до 2-х кратного прожиточного минимума для трудоспособного населения- 23262 рубля, установленного в субъекте РФ за 2 квартал года, предшествующего году обращения за выплатой;

— продлен срок предоставления выплаты от 1,5 лет до 3-х лет;

— изменен порядок обращения за продлением выплаты. Ранее выплата назначалась на срок один год. По истечении этого срока гражданин подавал новое заявление, и выплата назначалась до достижения ребенком возраста полутора лет.

С 2020 года выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает заявление сначала на срок до достижения ребенком возраста 2-х лет, а затем на срок до достижения им возраста 3-х лет.

Учитывая нормы статьи 193 Гражданского кодекса (если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день), подать заявление на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и необходимые документы необходимо в первый рабочий день 2020 года, т.е. 9 января 2020 года и, при наличии права:

— для граждан, которым выплата была прекращена в 2019 году в связи с достижением ребенком возраста 1,5 лет –выплата будет назначена с 1 января 2020 года;

— для граждан, у которых ребенок достигнет возраста 1 года либо 1,5 лет в период зимних каникул — с даты фактического прекращения выплаты.

В случае обращения указанных граждан после 9 января 2020 года срок назначения выплаты будет устанавливаться со дня обращения.

В случае достижения ребенком возраста полутора лет в 2020 году для продления выплаты до достижения ребенком возраста 2-х лет необходимо предоставления в муниципальное учреждение «Центр социальных выплат» города Рыбинска либо в МФЦ «Мои документы» заявления и документов, необходимых для назначения выплаты.

Гражданам, у которых срок предоставления выплаты истекает в период зимних каникул, необходимо предоставить заявления и документы в муниципальное учреждение «Центр социальных выплат» города Рыбинска либо в МФЦ «Мои документы» строго не позднее 9 января 2020 года.

Для продления выплаты или назначения впервые заявителю необходимо обратиться со всеми документами:

— паспорт и СНИЛС матери ребенка;

— свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка;

— документы о доходах семьи за 12 мес.(подлинники) предшествующих месяцу обращения, при необходимости трудовые книжки родителей;

— реквизиты расчетного счета в Сбербанке на имя матери ребенка;

— при необходимости — свидетельства о браке, разводе, установлении отцовства.

Документы, кроме сведений о доходах, представляются в подлинниках и копиях, и принимаются по адресам:

— МУ «Центр социальных выплат», ул. Крестовая, 139, понедельник с 8-00 до 17-00, обед с 12-12 до 13-00, тел. (4855) 222-192, 28-30-65, 222-209, 222-920.

— многофункциональный центр «Мои документы» пр.Батова, д.1, прием понедельник- суббота.

МУ «Центр социальных выплат»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет