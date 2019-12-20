Уроженец Таджикистана приговорен в России к 22 годам тюрьмы за попытку теракта на поезде «Сапсан»

Второй западный окружной военный суд 20 декабря приговорил к 22 годам колонии строгого режима уроженца Таджикистана Эмома Бурхонова: его признали виновным в подготовке теракта в поезде «Сапсан» в 2017 году.

Летом 2019 года Московский окружной военный суд приговорил семерых уроженцев Таджикистана по тому же делу к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима. По версии следствия и вердикту суда, все они были сторонниками «террористической организации «Исламское государство». Бурхонов заключил отдельное досудебное соглашение о сотрудничестве и дал на них показания, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Но позже, как рассказал один из адвокатов, Бурхонова заявил, что отказывается от части своих показаний, и подчеркнул, что оговорил пятерых из семи фигурантов дела под давлением.

Пятеро осужденных из семи действительно не признали вину по предъявленному им обвинению в теракте, один признал частично и еще один – в полном объеме.

В суде Бурхонов также заявил что сотрудники ФСБ подбросили ему аммиачную селитру и алюминиевую пудру во время задержания.

13 июля 2017 года скоростной поезд «Сапсан», который следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили на его пути. Этой конструкцией был самодельный аналог так называемого железнодорожного «башмака», который кладут под колесную пару для фиксации поезда. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов поезда получили повреждения.

Следствие считает, что преступники не просто пытались пустить поезд под откос, но также планировали его подрыв.

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