В Германии заявили о нелогичности санкций США по «Северному потоку – 2»

Планы Вашингтона ввести санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» еще более непонятны на фоне итоговых газовых переговоров в Берлине, сообщила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании», – сообщила Деммер, передает РИА «Новости».

По ее словам, с точки зрения состоявшихся 19 декабря переговоров по газовому транзиту через Украину подобные меры со стороны США, «которые оправдываются прежде всего защитой Украины, тем более непонятны».

Как сообщили в четверг немецкие СМИ, Меркель недвусмысленно отреагировала на решение Конгресса США одобрить законопроект, предусматривающий санкции в отношении «Северного потока – 2». Заявление Меркель можно расценивать как «объявление войны» американскому президенту Дональду Трампу, считает автор статьи.

Во вторник сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу. Меркель заявила, что Германия «не принимает такую тактику».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новость дополняется.