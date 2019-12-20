Boeing сообщила о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту

Компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако отмечает, что контроль над ним не потерян.

В свою очередь в НАСА уточнили, что Starliner находится на стабильной орбите, но не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС, передает ТАСС.

В пятницу днем новейший американский корабль Starliner компании Boeing впервые стартовал в беспилотном режиме к Международной космической станции. Предполагалось, что Starliner пробудет на орбите восемь дней, а затем совершит посадку на территории полигона Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

В НАСА рассчитывают, что в случае успешного полета корабля в автоматическом режиме он будет отправлен с астронавтами на борту к МКС в середине 2020 года.

В ноябре российский космонавт, Герой РФ Павел Виноградов заявил, что новый космический корабль Starliner компании Boeing не безопасен для экипажа, что показало испытание парашютной системы.

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