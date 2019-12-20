В Сети обсуждают появившуюся на дорогах Москвы «русскую версию» Tesla Cybertruck

Инновационная модель компании Илона Маска Tesla Cybertruck ещё не вышла на мировой рынок, а «русскую версию» не так давно заметили на дорогах Москвы. Пользователи Сети обсуждают ролик, в котором можно рассмотреть результат работы оставшихся неизвестными отечественных умельцев.
Видео с «русской» Tesla Cybertruck, недавно появившееся в Instagram, не раскрывает ни личность создателя оригинальной модели, ни подробности технических характеристик. Единственное, авто можно оценить визуально, поэтому пользователи активно обсуждают общие черты и различия «копии», ездящей в Химках, и разработки Маска.
К примеру, Tesla Cybertruck в российской вариации уступает оригиналу в размере кузова. Также несколько отличается экстерьер передней части, а водительская дверь вообще отсутствует на привычном месте. Некоторые фолловеры позитивно оценили работу умельцев, другие же говорят, что авто выглядит «уродливо» и лишь отдалённо похоже на оригинал.
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