На видео попало испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты

В Сети появился ролик, демонстрирующий испытания сверхзвуковой ракеты российско-индийского производства. Видеозапись тестового запуска боеголовки BrahMos на территории одного из штатов Индии показывает успешное сотрудничество военных инженеров двух стран.
Кадры испытаний обнародовали представители Военно-Воздушных сил Индии на своем официальном профиле в соцсети Twiiter. Для запуска крылатой ракеты типа «поверхность – поверхность» была задействована мобильная автономная пусковая установка, в качестве которой был использован истребитель Су-30МКИ.
Согласно данным национальной организации исследований и разработок в оборонной сфере (DRDO), для демонстрации возможностей орудия был избран полигон на востоке страны. При этом, подчеркивают в руководстве ВВС Индии, были соблюдены все необходимые правила для подобного рода испытаний.
Тесты данного сверхзвукового орудия ранее, в конце сентября, уже показали его эффективность при запуске с позиции наземной пусковой установки.
#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M
— Indian Air Force (@IAF_MCC) 17 декабря 2019 г.
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