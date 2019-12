На видео попало испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты

В Сети появился ролик, демонстрирующий испытания сверхзвуковой ракеты российско-индийского производства. Видеозапись тестового запуска боеголовки BrahMos на территории одного из штатов Индии показывает успешное сотрудничество военных инженеров двух стран.

Кадры испытаний обнародовали представители Военно-Воздушных сил Индии на своем официальном профиле в соцсети Twiiter. Для запуска крылатой ракеты типа «поверхность – поверхность» была задействована мобильная автономная пусковая установка, в качестве которой был использован истребитель Су-30МКИ.

Согласно данным национальной организации исследований и разработок в оборонной сфере (DRDO), для демонстрации возможностей орудия был избран полигон на востоке страны. При этом, подчеркивают в руководстве ВВС Индии, были соблюдены все необходимые правила для подобного рода испытаний.

Тесты данного сверхзвукового орудия ранее, в конце сентября, уже показали его эффективность при запуске с позиции наземной пусковой установки.

