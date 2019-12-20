Мнение: Баба не ушла бы к другому просто так

О том, как правильно мстить, может рассказать обиженный муж из Казани. Он уличил жену в измене, когда под предлогом командировки она провела время с любовником. После этого, парень расклеил ее фото и скриншоты переписки с ее молодым человеком буквально почти по всему поселку.

Даме, скорее всего, придется не только сменить внешность, но и переехать в другое место. Не секрет, насколько малы поселки по своей численности. И если одна половина сплетниц уже была в курсе гуляний женушки, то вторая теперь точно узнала. А кто-то даже заступился за нее.

Можно ли гордиться таким поступком – не уверен. Можно разве что порадоваться, что это максимум его детской мести. Даме повезло, потому что когда читаешь новости, просто ужасаешься, на что способны люди в порыве ненависти. Понятно, что скорее всего, если уж эти флаеры попали в новостную строку по всей России, то женщине безумно стыдно, на улицу выходить не может. Конечно, многие скажут: «Изменила, пусть теперь отдувается». Но мы живем в 21-м веке, и как дети вести себя тоже глупо. Даже не понятно, кого он выставил в дураках больше — себя или ее?

Кто-то верит только в вину мужа. Мол, "баба просто так не ушла бы к другому. А раз ушла, значит, муженек не удовлетворил, и, мол, чего он еще ожидал? Конечно, нормальная жена такой брак терпеть долго не будет. Ну, погуляла, ну, развеялась, подняла бы себе самооценку и всё равно вернулась бы через какое-то время. А вот нет, надо было ему все испоганить, и теперь бабе остается только стыдиться своего поступка". Мне кажется, или так говорят женщины, которые изменяют?

С другой стороны, это личное дело — идти на измену или нет. В крайнем случае, у нас у всех есть мозги, чтобы выбрать, каким путем решать проблемы. И вот некоторым кажется, что тайно прыгать в чужую койку — метод номер один: простой и приятный. Есть и другой метод: разговор. Но, видимо, об этом любого полна изменщики совсем забывают.

Вот и расклеивать фото жены по городу входит в категорию решения проблем методом номер один: простым и приятным. А на что нам всем мозги? Вопрос хороший.

Источник: Достало

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новость дополняется.