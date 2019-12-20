Роскосмос принял эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса

Роскосмос принял эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса, уже назначен руководитель работ по проекту, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил на пресс-конференции, что на прошлой неделе был принят «эскизный проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», передает РИА «Новости».
«В Роскосмосе определен руководитель работ по ракете сверхтяжелого класса – это мой заместитель Лопатин Александр Петрович», – добавил он.
Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что Роскосмос проектирует сверхтяжелую ракету «Енисей» и ее более грузоподъемную версию «Дон».
Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне – 27 тонн. Вторая – более мощная – 140 тонн и 33 тонны соответственно.
Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля «Орел» массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны.
Напомним, указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
Рогозин сообщал, что создание единой космической госпрограммы РФ запланировано на 2020 год.
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