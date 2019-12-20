«Сердце не выдержит»: Рудковская в прозрачном платье размазала Собчак

На фото продюсер позирует в прозрачном платье, скрывающем все самые пикантные части тела знаменитости, однако совершенно не прячущем ее роскошной фигуры. Яна в таком виде украшает новогоднюю елку, Для образа она выбрала легкую укладку и нейтральный макияж.

«Фото

которые набирали больше всего в уходящем году -это фото с ногами )

Прошу заметить мне 40 плюс , и я их не оголяю , а они слегка

просвечиваются под платьем ) Кому не нравится или раздражает – вариант ,

у меня есть заготовленный вариант номер 2 без ног, но с елочными

игрушками ) Итак с ногами или с безобидными елочными игрушками ?» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – поинтересовалась у поклонников Рудковская.

В свою очередь, подписчики пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Правда, ее коллега по миру шоу-бизнеса Ксения Собчак решила съзявить. Напомним, что скандальная телеведущая известна своими установками, что женщинам после 40 лет не стоит оголяться. «А с голой попой анусом в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде))))))», – написала Ксения Анатольевна.

Конечно, подписчики Рудковской пришли в ярость и принялись оскорблять теле-диву, однако Яна с юмором размазала неуемную коллегу. »

Ну зачем мне это , Ксюнь, мне Хайпа и на #янасупер хватает , мне же 40 плюс , боюсь сердце уже не выдержит)) Дай передохнуть чуток )) 🤟🏻».

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 19 Дек 2019 в 7:15 PST

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