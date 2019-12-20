Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post

Фильм украинских продюсеров Олега Кохана и Алексея Макухина Give Me Liberty вошел в топ-10 фильмов в рейтингах американских изданий The Hollywood Reporter и The Washington Post. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщил Кохан.
Независимый фильм с небольшим бюджетом оказался в одном ряду с лентами «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и победителем Каннского фестиваля «Паразит» Пон Чжун Хо.
«Абсолютно, восхитительно непредсказуемый от сцены к сцене, Give Me Liberty увлекает вас своими захватывающими действием и взрывами разностороннего юмора», – отметили The New York Times.
В основе сюжета фильма – хроника одного хаотичного, напряженного и смешного дня молодого водителя микроавтобуса. Главный герой – эмигрант Вик – пытается вовремя доставить разных по характеру пассажиров в пункт назначения. Но улицы Милуоки перекрыты. Судьбы героев переплетаются и они открывают жизнь друг друга.
«Над созданием фильма работала большая команда из разных стран, поэтому особенно приятно получить подтверждение, что в XXI веке кино действительно не имеет границ и национальностей, а поднятые в фильме темы откликаются в сердцах зрителей Европы и США», – прокомментировали Кохан и Макухин.
Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance 2019, а доработанная версия была представлена в программе «Двухнедельник режиссеров» на «Каннском кинофестивале 2019».
Украинские зрители смогут увидеть этот фильм в 2020 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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