Украинский волейбольный клуб «Барком-Кажаны» победил ПАОК и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ

19 декабря волейбольный клуб «Барком-Кажаны» из Львова победил греческий ПАОК в ответном матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), сообщает официальный сайт клуба.

В первом матче «Барком-Кажаны» на домашнем поле проиграли ПАОКу со счетом 1:3, а в ответном матче в Греции украинский клуб победил со счетом 3:0, благодаря чему вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ.

В следующей стадии турнира «Барком-Кажаны» встретится с «Альпеном» из Австрии, поединки пройдут в конце января.

Кубок ЕКВ является вторым по значимости еврокубком в волейболе после Лиги чемпионов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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