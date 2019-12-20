Мнение: ЛёрЫчЪ и ALEX…

ФизкультУра для Здоровья и никакого Спорта…

ALEX Fitness на Коломенской

Когда то, лет десять тому-назад у меня заболела спина… Ходил, поохивал, подставлял руку к пояснице…

Это дело заметил мой деревенский Сосед Серёга , советский алкаш, браток-качёк-бандюган в лихие 90-е, бизнесмен в нулевые и рыбак — крышеватель в настоящее время.

Говорит:

— чЁ! Спина болит? Приходи к нам в спорт-клуб, вылечим.

Я и пошёл. Обыкновенная мужская омоновская качалка на Шаболовке. Качаемся, лечимся. Делаю всё так, как Серёга велит. Втянулся. Хожу 4 раза в неделю по полтора часа. После нагрузки сауна…

Гляжу, месяца через два-три спина то и перестала болеть… Но уже втянулся. Увеличиваю нагрузки, качаю мускулатуру. Знакомлюсь с народом. Иногда с нами за компанию приходят качаться дедушки, лет под 70, поднимают вес на грудь аж до 130 кг.

Как то пришёл мужичёк, банкир. Показывает снимки ренгеновские. Там три-четыре грыжи меж позвонков. Стал с нами делать то же, что и мы. Серёга руководил, регулировал веса.

Что меня больше всего поразило, так это то, что через пол-года этот банкир уже тянул к груди в полусогнутом состоянии 60 кг. А через год на снимках мы не увидели ни одной грыжи…

Качался я там лет пять подряд. Накачал 5 кг мышечной массы. Жал лёжа на лавочке от груди два раза штангу весом 82,5 кг. Рабочий вес довёл до 65 кг (это мой вес). Качки говорят, что для моего возраста и моей «конституции» это был хороший результат…

Потом в связи со сменой работы, заботами…забросил я это дело года на три… Но тут открылся на Коломенской Фитнес-центр ALEX. Дочка подарила жене абонемент на год.Жена походила и бросила.

Не пропадать же Добру! Я был как раз безработным, состоял на бирже труда, делать мне было нечего, пошёл работать гирями в ALEX.

Зал огромный. Тренажёров куча. Тренеров ещё больше. Познакомился с главным тренером и учредителем клуба.

Есть бассейн 25 метров.Сауна.Кафе.

Мышцы вспомнили былые времена и довольно быстро втянулись в работу. Сначала разминка 10 мин. на беговой дорожке. Потом качание пресса на трёх снарядах по 3-4 подхода. Затем прокачка поясницы… и только потом Работа:

Первый день: Грудь — Бицепсы.

Другой день : Спина-Трицепсы.

Третий день: Плечи-Ноги.

Четвёртый день: Бассейн, Сауна…

Отдых через день…

Вышел на пенсию ( Успел соскочить в 60). Поработал пару лет на частника… Надоело. Бросил. Наконец-то можно пожить и для себя… Есть время подумать о себе, о жизни, о детях и внуках… Подкрепить здоровье. В Деревне дела все переделал. Переместились в Город: здесь Отопление и Крыша всё же оплачены сполна…

Сегодня с Игорем, главным тренером провёл Фото-сессию : ЛёрЫчЪ и ALEX. Вот делюсь с читателями.

Заодно проведу Таргетированную рекламу ALEX Fitness в сетях instagram и facebook… Может заработаю прибавку к пенсии…

Начинаю уже ловить кайф: Мышцы лосле скрипа и стона в месте крепления к Шкелету, после боли от нагрузок начинают сладко отходить и почёсываться…

Жанщины тоже активно посещают фитнес. У них тут много разных развлечений. Самые умные ходят на те же тренажоры, что и мужики. Кто-то убирает жир с живота и бёдер, кто-то накачивает грудь…. кто-то просто ходит по залу с телефончиком…

Забыл сказать: Стоит это удовольствие по истязанию своего тела 10-14 тыс.руб в год в зависимости от времени покупки и времени посещения…

ALEX Fitness в ВК https://vk.com/alexfitness_kol…

Бонус для Читателей мужского пола: (+))

Бикини в ALEX Fitness Коломенское 2016

Источник: Конт

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