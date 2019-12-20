Мнение: «Посейдон» у восточного побережья США может подтолкнуть Трампа к ДРСМД-2

В НАТО обеспокоены усиливающейся активностью российских субмарин в Норвежском море и Северной Атлантике. По заявлению представителя альянса, 10 подлодок, 8 из которых были атомные, недавно пытались скрытно прорываться через оборонные морские рубежи западного военного блока.

Озабоченность НАТО понять можно. Российские АПЛ, вооруженные «Калибрами», «Гранитами» и «Гранатами», продемонстрировали, что при необходимости могут прорываться к восточному побережью США. Приятного для Пентагона мало, но эту ситуацию создал сам Вашингтон, выйдя из ДРСМД.

В восьмидесятые годы «Холодная война» подошла к опасной черте. С обеих сторон в Европе были развернуты сотни ракет средней дальности, оснащенных ядерными боеголовками. Подлетное время крылатых ракет критически снизилось, оставляя считанные минуты Москве и Вашингтону на принятие решения. Советские стратегические бомбардировщики облетали воздушные границы США, многоцелевые атомные подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» научились миновать западные системы слежения в Атлантике.

Весь мир стоял перед реальной угрозой ядерного апокалипсиса. Разрядить ситуацию помог тот самый ДРСМД, подписанный в 1987 году. Европа, напичканная американскими крылатыми ракетами и потому находившаяся под прицелом советских, смогла спокойно выдохнуть. В Старом Свете стало гораздо безопаснее, но развал СССР резко сдвинул баланс сил в сторону США и НАТО.

Политические перемены в Соединенных Штатах Америки и появление опасного конкурента в лице Китая, вынудили Вашингтон приступить к пересмотру основных международных договоров в сфере безопасности. США намерены вернуть себе статус неоспоримого гегемона, кардинально модернизировав свою ядерную триаду, на что Пентагон получит огромный бюджет. Юридические препятствия, вроде ДРСМД, ликвидированы, на очереди – СНВ-3.

В минувшем октябре Минобороны РФ пришлось напомнить Вашингтону, что не одна Европа будет разменной картой в случае ядерной войны. Российские АПЛ Северного флота прорвались через подводные рубежи НАТО в Атлантику, о чем мы подробно рассказывали ранее. По всей видимости, среди них были «Гепард» проекта «Щука-Б», «Северодвинск» с ракетами «Калибр-ПЛ», Б-336 «Псков» и Б-534 «Нижний Новгород» с «Гранатами», К-266 «Орел», К-410 «Смоленск» и «Обнинск» с «Гранитами».

Все это «добро» способно «наделать делов» на территории США. Кроме того, Северный флот РФ в очередной раз продемонстрировал, что американская система подводного наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System, Звуковая Система Наблюдения), о которой мы также рассказывали, уже неэффективна.

Целью данного «прорыва» явно было понудить США вернуться к вопросу заключения ДРСМД-2. Пока не помогло. Пентагон начал испытывать ранее запрещенные ракеты средней дальности, одну с радиусом поражения свыше 1000 км, вторую – свыше 3000 км. Очевидно, потребуется еще более весомый аргумент, чем «Калибры» и «Граниты».

Весной этого года на воду спущена АПЛ «Белгород», которая уже в 2020 году должна стать носителем ядерной торпеды «Посейдон». Этот беспилотный управляемый аппарат будет способен устроить у берегов противника ядерный взрыв, цунами и последующее радиационное заражение. Недаром «Белгород» прозвали «подлодкой Судного дня». Оружие страшное, но необходимость его появления породили сами американцы.

Возможно, после введения в строй новой российской АПЛ с «Посейдоном» на борту они станут несколько сговорчивее по вопросу ДРСМД-2.

Автор: Сергей Маржецкий

Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12410-posejd…

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Источник: Конт

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