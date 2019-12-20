Автоновости: В МВД назвали самые угоняемые автомобили в Москве и способы их кражи

Количество угонов машин в столице сократилось за прошедший год примерно на четверть – в том числе и благодаря обилию камер на московских улицах. Но не изменились, по большому счету, ни излюбленные марки угонщиков, ни методы их работы.

Наибольшей популярностью в среде столичного автомобильного криминалитета пользуются машины таких брендов, как Toyota, Hyundai, Kia и ВАЗ – то есть, тех марок, которые регулярно занимают верхние строчки в списках бестселлеров. Распространенность таких автомобилей упрощает угонщикам как поиск необходимого экземпляра, так и последующий сбыт.

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Ранее сообщалось, что сейчас машины угоняют как для разбора по запчастям, так и для продажи "целым куском" с поддельными документами.

Кроме того, в МВД, как сообщает "РИА Новости", поделились и собственными данными о наиболее частых способах угона машин. Первое место в списке занимает отключение сигнализации и вскрытие замков при помощи различных электронных приспособлений – сканеров, кодграбберов и прочих перехватчиков сигналов от ключа к противоугонным системам.

На втором месте куда более простой метод – банальный взлом замков механическим способом. Кроме того, криминальные элементы не прочь озадачиться подменой реального ключа (его порой просто крадут на осмотре автомобиля, представляясь потенциальными покупателями), а также используют эвакуаторы. В этом случае присмотренную машину увозит ни о чем не подозревающий эвакуаторщик, которому предъявили поддельные документы.

По данным МВД, за 11 месяцев в столице зарегистрировано 1 754 кражи автомобилей, что на 588 преступлений, или на 25,1% меньше аналогичного периода 2018 года.

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