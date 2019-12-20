Автоновости: ГИБДД будет проверять на алкоголь и наркотики всех водителей подряд

Нередко встречаются ситуации, когда набор внешних признаков не позволяет окончательно заподозрить водителя в состоянии опьянения, но некоторые сомнения у инспектора все же остаются. Этим ГИБДД и мотивирует введение нового порядка освидетельствования автомобилистов.

Инициатива ведомства подразумевает разрешение для инспекторов проверять на алкоголь всех без исключения водителей. Как отмечают "Известия" со ссылкой на МВД, новый порядок предусматривает применение так называемого экспресс-тестирования при помощи бесконтактных детекторов алкоголя либо тест-полосок, которые взаимодействуют со слюной.

ГИБДД поддерживает идею конфискации машин у пьяных водителей

Утверждается, что эта схема будет считаться не полноценным освидетельствованием, а предварительной проверкой: она позволит выявить, к примеру, водителя "под веществами" без внешних признаков наркотического опьянения. В числе последних в ГИБДД называют запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, изменение цвета кожи на лице или неадекватное поведение, но порой употребление наркотиков обходится без этих признаков.

Сейчас проверка на алкоголь требует понятых и протокола, экспресс-тест от этих формальностей избавят. В МВД уже отметили, что отказаться от теста можно будет безо всяких последствий, но его формальная легкость, по мнению экспертов, так или иначе спровоцирует массовые немотивированные проверки водителей и, соответственно, повышенные коррупционные риски.

Способом давления на водителя может быть, к примеру, уже заявленное ведомством следствие положительного результата экспресс-теста: если полоска или алкотестер покажут наличие алкоголя или наркотиков в крови водителя, тому придется пройти полноценное медосвидетельствование. А вот насколько тестеры и полоски стойки к фальсификации результатов, пока неизвестно.

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