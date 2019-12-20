ГБР и СБУ пришли с обысками в фитнес-клуб «5 элемент»

Сотрудники СБУ пришли в фитнес-клуб «5 элемент», конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. Об этом у себя в Facebook сообщил бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Григорий Корогодский.

Бизнесмен как раз был в клубе к моменту прихода силовиков.

«Ничем не отличается сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского. Налет СБУ (так они представились) на фитнес «5 элемент»… Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку», – написал Корогодский.

НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ Сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского. Налет СБУ (так они представились) на… Posted by Гарик Корогодский on Reede, 20. detsember 2019

Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии «Радио Свобода» подтвердила информацию об обысках в спортклубе «5 элемент» и уточнила основания для проведения следственных действий.

«Действительно, обыски проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении представителей Службы безопасности Украины. Речь идет о досудебном расследовании в двух уголовных процессах: о купле-продаже завода «Кузні на Рибальському» и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуативной комнаты. Это не только «5 элемент». Это несколько адресов. В связи с тем, что следственные действия продолжаются, я не могу вам разглашать местонахождение наших работников», – сказала она.

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube

Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в Facebook подтвердил обыски в «5 элементе» и считает их местью власти за то, что Порошенко помог освободить под залог начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генерал-майора Дмитрия Марченко, который фигурирует в деле о закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов.

ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии «Европейская Солидарность» провести. Ну, не в офисе – рядом, на территории, ну, как обыски. Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид. Это типа – а вдруг, ну вот вдруг, в гантеле что-то незаконное, а тренажер нелегально производит электроэнергию и посылает лучи поноса на Банковую. На этой неделе Петр Порошенко помог нам выкупить у террористов генерала Дмитрия Марченко. Империя решила нанести ответный удар. Какая империя — такой и удар», – написал Бирюков.

В общем, на этой неделе Петро Порошенко помог нам выкупить у террористов генерала Dmitry Marchenko. Империя решила… Posted by Юрий Бирюков on Reede, 20. detsember 2019

Силовики уже не первый раз приходят в «5 элемент». В 19 июля НАБУ также приходило с обыском в фитнес-клуб и «Богдан Моторс», которые принадлежат Порошенко.

Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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