Фамилию «лубянского стрелка» заметили среди студентов ВШЭ

Прогремевшая на всю страну стрельба на Лубянке могла быть устроена выпускником института при московской Высшей школе экономики: человек по имени Евгений Манюров числится в списке выпускников вуза. Одна из преподавателей университета подтвердила, что он прослушал курс по социологическому анализу, сообщает телеканал «Царьград».

Известно также, что Манюров имел лицензию на два вида оружия и подавал заявление на его хранение и ношение в соответствии с законом. По сообщениям СМИ, у него был газовый пистолет ИЖ 79-8 и бесствольный травматический пистолет «Оса.

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