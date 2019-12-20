Любовь Успенскую приравняли к Верке Сердючке

Аутфит знаменитости состоит их зеркально мини-платья, массивных цепей на шее и крупных сережек. А вишенкой на торте стал тюрбан на голове у звезды.
Оказалось, Любови потребовался специально обученный стилист, чтобы сделать такое сооружение на голове. Об этом она рассказала а своей странице в социальной сети Инстаграм.
«Вчера была на съемках в новом образе. Как вам? Для того, чтобы правильно завязать тюрбан, специально приезжал отдельный стилист. Спасибо, Франческа, за идеальный тюрбан», – от всей души поблагодарила Успенская.
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Большинство подписчиков не оценили экстравагантный образ. Многие отметили, что в таком амплуа исполнительница похожа на Верку Сердючку. «Точно Сердючка! Прям первое что на ум пришло, увидев это! Наряд Сердючки, а нос, как у Майкла Джексона!», – заявил злопыхатель.
«Египетская мумия», – отметил хейтер.
Тем не менее, некоторые все-таки сделали Любови искренние комплименты. «Вам идет!», «Обворожительна!», «Пример для подражания», «Шикарный образ», – восторгались поклонники.
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