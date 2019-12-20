Любовь Успенскую приравняли к Верке Сердючке

Аутфит знаменитости состоит их зеркально мини-платья, массивных цепей на шее и крупных сережек. А вишенкой на торте стал тюрбан на голове у звезды.

Оказалось, Любови потребовался специально обученный стилист, чтобы сделать такое сооружение на голове. Об этом она рассказала а своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Вчера была на съемках в новом образе. Как вам? Для того, чтобы правильно завязать тюрбан, специально приезжал отдельный стилист. Спасибо, Франческа, за идеальный тюрбан», – от всей души поблагодарила Успенская.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 19 Дек 2019 в 8:12 PST

Большинство подписчиков не оценили экстравагантный образ. Многие отметили, что в таком амплуа исполнительница похожа на Верку Сердючку. «Точно Сердючка! Прям первое что на ум пришло, увидев это! Наряд Сердючки, а нос, как у Майкла Джексона!», – заявил злопыхатель.

«Египетская мумия», – отметил хейтер.

Тем не менее, некоторые все-таки сделали Любови искренние комплименты. «Вам идет!», «Обворожительна!», «Пример для подражания», «Шикарный образ», – восторгались поклонники.

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