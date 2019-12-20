Американские ученые: Над внутренним ядром Земли идет «железный снег»

20.12.2019, 15:04, Разное

Американские исследователи определили, что над внутренним ядром Земли идет «железный снег». Каждая частица имеет значительно большую массу, чем привычные нам снежинки.
Специалисты из Техаса в процессе изучения особенностей подземных сил планеты сделали новое открытие. Они определили, что над внутренним горячим ядром под огромным давлением движутся мельчайшие частицы железа. Их движение напоминает снегопад. Они попадают в эту область из расплавленного центра, оседают и образуют слой, толщиной до ста километров. Специалисты создали компьютерную модель этой структуры. Она напоминает сказочный лес.

У ученых нет достаточно информации о ядре Земли. Им приходится изучать данные, полученные в результате прохождения через центр сейсмических волн. Специалисты не могли объяснить низкую скорость преодоления этого участка. Новейшее открытие могло бы объяснить его природу, поскольку структура «железного снега» способна тормозить продвижение волн.



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