Американские ученые: Над внутренним ядром Земли идет «железный снег»

Американские исследователи определили, что над внутренним ядром Земли идет «железный снег». Каждая частица имеет значительно большую массу, чем привычные нам снежинки.

Специалисты из Техаса в процессе изучения особенностей подземных сил планеты сделали новое открытие. Они определили, что над внутренним горячим ядром под огромным давлением движутся мельчайшие частицы железа. Их движение напоминает снегопад. Они попадают в эту область из расплавленного центра, оседают и образуют слой, толщиной до ста километров. Специалисты создали компьютерную модель этой структуры. Она напоминает сказочный лес.

У ученых нет достаточно информации о ядре Земли. Им приходится изучать данные, полученные в результате прохождения через центр сейсмических волн. Специалисты не могли объяснить низкую скорость преодоления этого участка. Новейшее открытие могло бы объяснить его природу, поскольку структура «железного снега» способна тормозить продвижение волн.

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