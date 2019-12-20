На день рождения к Брэду Питту согласились приехать не все его дети

На вечеринку по случаю дня рождения Брэда Питта согласились приехать не все его дети. Свое 56-летие актер отпраздновал в компании 13-летней Шайло и 11-летних близнецов Нокс и Вивьен.

Старший сын Питта Мэддокс учится в Южной Корее. Некоторое время назад он заявил о том, что не поддерживает никакой связи с отцом. С матерью молодой человек поддерживает теплые отношения. Когда актриса прибыла в Токио, Меддокс отпросился с учебы и приехал, чтобы повидаться с ней. Аналогичного внимания к отцу он не проявляет.

Знаменитый актер не ожидал, что его приглашение проигнорируют также 13-летняя Захара и 16-летний Пакс Тьен. Ходят слухи о том, что Анджелина Джоли пытается настроить сына против отца. По некоторым сведениям, она пояснила Тьену, что Питт был против его усыновления. Такое действительно было, но актер сомневался из-за языкового барьера, а вовсе не из-за каких-либо качеств ребенка.



Праздник Брэд Питт отметил скромно в своем доме в Лос-Фелис. После актер вернул гостивших у него детей в дом бывшей супруги. Следующая встреча состоится, скорее всего, после Рождества. Джоли обещала, что отпустит детей к отцу на целую неделю.

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