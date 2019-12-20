Долгий рабочий день в офисе увеличивает риск гипертонии

Офисные работники, у которых слишком долгий рабочий день, чаще страдают от высокого артериального давления, в том числе и замаскированного, согласно новому исследованию, которое опубликовано в журнале Hypertension.

Канадские исследователи из университета Лаваля изучили режим работы и состояние здоровья более 3500 служащих трех государственных учреждений Квебека. Они сравнили артериальное давление офисных сотрудников, которые работают более 40 часов в неделю с давлением тех, кто работает 35 часов.

Ученые обнаружили, что при работе 49 или более часов в неделю вероятность замаскированной гипертонии увеличивалась на 70%. В таких случаях болезнь не фиксируется во время визитов к врачу, но определяется при постоянном мониторинге. Риск клинического диагноза гипертонии при таком режиме работы увеличивался на 66%, а при работе 41 и 48 часов в неделю – на 54% и 42% соответственно.

Были учтены такие переменные, как нагрузка на работе, возраст, пол, уровень образования, род занятий, курение, индекс массы тела и другие факторы здоровья.

Пятилетнее исследование состояло из трех этапов тестирования, проводившихся в первый, третий и пятый годы. Чтобы смоделировать показания артериального давления в клинике, участникам выдали носимый монитор для проверки давления в состоянии покоя трижды за одно утро. В течение остальной части рабочего дня участник носил устройство, измерявшее давление каждые 15 минут.

В целом, почти 19% работников страдали от гипертонии, включая тех, кто принимал лекарства от высокого давления. Более 13% имели замаскированную гипертонию и соответствующего лечения не получали. Связь между долгим рабочим днем и высоким артериальным давлением была примерно одинаковой и для мужчин, и для женщин.

«Люди должны знать, что слишком долгое рабочее время может повлиять на здоровье их сердца. Замаскированная артериальная гипертензия может поражать кого-либо в течение длительного периода времени и в долгосрочной перспективе связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В течение пяти лет примерно у 1 из 5 человек с замаскированной гипертензией никогда не проявлялось высокое артериальное давление в клинических условиях, приводя к задержке диагностики и лечения», – рассказал Ксавье Трюдел (Xavier Trudel), ведущий автор исследования.

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