Первый снег: Брэдли Купер с дочерью Леей на прогулке в Нью-Йорке

20.12.2019, 14:59, Разное

С первым снегом в Нью-Йорк пришла настоящая зима. Зарядиться рождественским настроением, выбравшись на прогулку под падающими хлопьями пушистого снега, решил Брэдли Купер с дочерью Леей. Папарацци встретили актера на выходе из его апартаментов, когда ему навстречу уже спешила няня, держащая за руку малышку Лею. Встретившись с дочерью и подхватив ее на руки, Брэдли засиял от счастья.

Брэдли Купер с Леей и ее нянейПроводить время с дочерью, объявив о своем расставании летом этого года, Брэдли Купер и Ирина Шейк предпочитают по очереди. Еще ни разу с момента разрыва пару не видели вместе — как и на новых фото, девочку всегда передает родителям няня. 

Брэдли очень увлечен своей работой и использует каждую возможность для карьерного роста. Из-за этого они жили совершенно разными жизнями, постоянно проводя время вдали друг от друга,

— рассказывали о расставании пары инсайдеры. 

Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью



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