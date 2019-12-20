Эшли Грэм устроила откровенную фотосессию на 9-м месяце беременности

Последняя фотосессия в этом году с любовью всей моей жизни. И любовью всей нашей жизни, растущей во мне,

— подписала Эшли Грэм новые снимки, опубликованные в ее Instagram-аккаунте.

Модель никогда не стеснялась откровенных фотосессий, и новый статус никак не повлиял на ее отношение к своему телу. Более того, беременность и набранные за это время килограммы сделали ее счастливее и увереннее в себе, о чем Грэм также поведала на днях в соцсети.

За всю беременность я набрала 50 фунтов (чуть больше 22 кг. — прим. ред.). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же подвижной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя лучше всего,

— поделилась Эшли.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

О том, что модель и ее супруг ждут первенца, стало известно в августе этого года. Эшли и Джастин вместе уже более 10 лет. В конце лета они отмечали девятую годовщину свадьбы.

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