Иероглифы года назвали в Китае

«Стабильный» и «трудный» стали иероглифами уходящего 2019 года в Китае по результатам ежегодного интернет-голосования, проведенного при поддержке китайского государственного лингвистического центра мониторинга и исследований.

Иероглиф «стабильный» (wen), который также можно перевести как «твердый», «прочный», «устойчивый», стал иероглифом года по внутренней тематике, что связано со стабильным развитием Китая в 2019 году, когда страна широко праздновала 70-летие своего основания грандиозным военным парадом, на котором демонстрировалась мощь государства. Эксперты отмечают, что в экономическом развитии «достижение прогресса заключается в стабильности», передает РИА «Новости».

Иероглиф «трудный» (nan), который также можно перевести как «тяжелый», «затруднительный», «неудобный», стал иероглифом года по международной тематике.

Специалисты объясняют это тем, что 2019 году мир характеризовался «бурными перипетиями», такими как постоянное откладывание выхода Великобритании из состава ЕС, торговыми противоречиями, а также обликом разрушенного пожаром Собора Парижской Богоматери, который разбил сердца людей.

Фразой года по внутренней тематике стала «Я и моя Родина» – название песни, которую очень часто исполняли в 2019 году по всему Китаю в связи с празднованием 70-летия.

Фразой года по международной тематике, как и в прошлом году, стала «торговые трения».

Напомним, ранее в декабре иероглиф «рэй», что значит «упорядоченность», «гармония», «приказ», «красота», по результатам традиционного общенационального опроса стал символом 2019 года в Японии.

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