Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»

20.12.2019, 14:58, Новости дня

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» будет использоваться в качестве навигатора для аппаратов российской лунной программы, а также для миссий в дальнем космосе, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отметив, что проект получил название «Астро-Глонасс».

Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе. «По сути, это навигатор. Навигатор для самого точного определения положение любого нашего искусственного объекта. Для любого объекта, который мы планируем запускать в дальний космос», – приводит слова Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что «это принципиально важное значение имеет для лунной программы, для перспектив изучения планет солнечной системы».

«То есть в каждый момент наш аппарат Роскосмоса (отправленный на Луну или к другим планетам, – прим. ВЗГЛЯД) будет точно знать, где он находится. По сути, мы назвали этот проект «Астро-Глонасс», – добавил Рогозин.

В октябре российско-немецкая астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» достигла рабочей точки на расстоянии 1,5 млн километров от Земли. 



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