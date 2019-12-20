«Борьба с пиратским контентом имеет внешнеполитический контекст» — эксперт о первом в России приговоре за создание пиратского онлайн-кинотеатра

Красногорский городской суд Московской области приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина по обвинению в нарушении авторских прав. Об этом сообщает компания Group-IB, работавшая в сфере расследования и предупреждения киберпреступлений и участвовавшая в данном процессе.

Это первый подобный приговор в российской судебной практике.

Как сказал в разговоре с The Insider ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев, борьба с пиратами имеет не только экономический, но и в определенной мере внешнеполитический контекст, демонстрируя зарубежным партнерам стремление следовать такой ценности западного рынка.

В данном случае мы очевидно имеем некое осознание того, что ранее активно применявшиеся меры – блокировки так называемых «пиратских» сайтов – не достигают желаемой меры, поскольку их владельцами сразу принимаются меры по обеспечению доступности предлагаемого ими контента.

Самым громким ранним примером этого была блокировка torrents.ru. Путь гражданского судопроизводства, очевидно, тоже перестает удовлетворять интересантов, так как в этом случае возникает проблема розыска надлежащего ответчика, а затем взыскания денежных средств. Перевод борьбы с так называемыми пиратами в уголовно-правовую плоскость, если предполагать создание соответствующего тренда, скорее может носить характер устрашения – это нечто вроде показателя того, что за пиратов берутся всерьез.

Борьба с пиратами имеет не только экономический, но и в определенной мере внешнеполитический контекст – она демонстрирует зарубежным партнерам стремление следовать такой ценности западного рынка, западной экономической и в определенной степени политической системы, как незыблемость частной интеллектуальной собственности и готовность ее качественно защищать.

Наиболее громко этот сигнал прозвучал с принятием IV части Гражданского кодекса, которую многие специалисты отмечали как инородную, скорее проникнутую духом англосаксонского права. Не исключено, что приговор может быть направлен на восприятие в зарубежном сообществе в таком контексте как дополнительное приглашение к инвестициям в то, что имеет отношение к интеллектуальной собственности – в том числе на фоне ряда резонансных законопроектов (некоторые из которых стали законами) в отношении интернет-ресурсов. Однако в любом случае инвесторы будут производить комплексную оценку рисков, в которой не последнюю роль будет все равно играть риск принятия определенных нормативно-правовых актов и точечных воздействий на субъектов бизнес-сообщества.

Что же касается сокращения пиратского рынка, то, вполне вероятно, что речь идет скорее о сокращении его выявляемости – точнее, о сокращении его присутствия в «белом» интернете. Миграция пиратского контента в торренты может отчасти рассматриваться как пройденный этап, и в случае роста миграции значительной части обычных «белых» пользователей в тот же даркнет (например, для свободного ведения политических дискуссий) мы можем столкнуться с массовым переходом такого контента в этот высокоанонимный сегмент ИКТ.

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